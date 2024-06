Ulrich Vosgerau in der "Stabi" Berlin

Beim Treffen zwischen offenen Faschisten und der AfD im Landhotel Adlon bei Potsdam, das Correctiv im Januar aufgedeckt hatte, war einer der Teilnehmer Ulrich Vosgerau. Der gern seriös als "Staatsrechtler" auftretende Rechtsanwalt Vosgerau hatte dort referiert.

Von den Remigrations-Debatten und rechtsextremen Inhalten und Teilnehmenden will er kaum etwas mitbekommen haben... Er gibt den seriösen, etwas vergesslichen "Privatdozenten". Hinterher verklagte er Correctiv wegen deren Berichterstattung. Aus Versehen ist er natürlich nicht nach Potsdam eingeladen worden: stolz führt er auf seiner Homepage migrationsfeindliche und rassistische Interviews und Artikel auf in den rechten/rechtsextremen Medien "NIUS", "Tichys Einblick", "Junge Freiheit " sowie einen Vortrag in der "Bibliothek des Konservatismus" in Berlin.

Vosgerau vertrat die Afd-Partei-Stiftung "Desiderius-Erasumus-Stiftung" in einem Rechtsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht. Erst kürzlich verteidigte er Björn Höcke in den Verhandlungen um die SA-Parolen.

Dieser Ulrich Vosgerau ist in Berlin häufig in der Berliner Staatsbibliothek am Potsdamer Platz anzutreffen, einer öffentlichen, viel besuchten Bibliothek.

Seine Homepage bebildert er mit einem Foto dieser Bibiliothek, was wohl seine wissenschaftliche Aura unterstreichen soll...

Vielleicht würde ihm dieser "Arbeitsplatz" etwas ungemütlicher, wenn er dort öfter mal auf seine rassistischen und menschenverachtenden Positionen und Praktiken angesprochen werden würde...