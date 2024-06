Kein G20-Rondenbarg-Prozess am 28. Juni

Der morgige Prozesstag am 28. Juni fällt aus. Die Polizeizeugen des Wasserwerfertrupps der Bundespolizei Hühnfeld sind durch ihren Einsatz, Schutz der AfD in Essen, verhindert. Während der Zerschlagung der Demonstration am Rondenbarg hatte die Hühnfeld-Einheit von hinten diese mit Wasserwerfern angegriffen. Der nächste Prozesstag soll am 18. Juli stattfinden.

