Wieder brennen Teslas auf Berlins Straßen

Gestern Nacht haben zum wiederholten mal Teslas in Berlin gebrannt. Diesmal hat es in Berlin Mitte gleich drei Fahrzeuge erwischt. In den letzten Monaten hat es verschiedene Aktionen und Proteste gegen Tesla und die Erweiterung der Giga-Factory in Grünheide gegeben. In verschiedensten Texte wurde auf die Schädlichkeit von E-Autos und den damit einhergehenden Ausbeutung von Rohstoffen zur Herstellung dieser hingewiesen. Im Kongo schuften sich Kinder für Kobalt zu Tode und in der ganzen Welt werden neue giftige Lithium-Minen eröffnet, um den Hunger der Autoindustrie zu stillen. Das gerade Tesla von Vielen als geeignetes Ziel im Kampf gegen den „grünen Kapitalismus“ ausgewählt wurde, hat sicher auch mit der Rolle des Konzerns in Sachen Krieg und Überwachung, sowie den faschistoiden Äußerungen des Machos Elon Musk zu tun. Tesla hat aufgrund des Widerstandes gegen die Giga-Factory zunehmend mit einem Imageproblem zu kämpfen und die Verkaufszahlen sinken. Daher scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein diese Angriffe gegen das Unternehmen zu verbreitern. Nach den Aktionstagen ist vor den Aktionstagen!