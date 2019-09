Kriegsprofiteur Markiert: Rheinmetall-Entwaffnen!

Auch wenn diese Firma, wie viele andere Unternehmen ebenfalls, gerne ihr Saubermann-Image pflegen und vermeintlich nichts mit Krieg zu tun haben wollen, kann man doch ganz klar sagen, dass diese ebenfalls als Zulieferer von moderner Technik an die Rüstung profitiert. Für uns ist ganz klar, im Kleinen wie im Großen müssen wir diese bestehenden kriestreiberischen von Profitlogik und Kapitalismus geprägten Verhältnisse angreifen. Denn für uns ist klar Krieg beginnt auch immer hier. Das Themenfeld des Antimilitarismus wurde in den letzen Jahren leider von der bundesdeutschen Linken sträflich vernachlässigt und reformistischen und pazifischtischen Kräften überlassen. Diesen Misstand wollen wir hier schon im kleinen angehen und korregieren. Ein weiterer Weg sich hierhingehend zu organisieren ist sich am, demnächst in Unterlüß stattfindende, Rheinmetall-Entwaffnen Camp zu beteiligen. Für mehr Infos schaut auf den verlinkten Pages nach.

Ob Siemens, Tesat oder Rheinmetall der Hauptfeind steht im eignen Land!

https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org/

http://perspektive-kommunismus.org/2019/07/25/no-war-but-classwar-rheinm...