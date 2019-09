Solifoto für "Die drei von der Parkbank"!

Solidarität mit den Anarchist*innen in Hamburg, die von Knast und Repression betroffen sind! Jede/r Gefährt/in im Knast wird von uns schmerzlich vermisst! Es ist schrecklich wenn Leute aus ihrem Umfeld, ihrem Leben gerissen werden!

Als Anarchist*innen kämpfen wir gegen den Staat und jede Autorität. Und der Staat ist in besonderer Weise auf den Knast angewiesen. Keine Frage also, das der Staat auch auf uns abzielt, auf die Anarchist*innen und Rebell*innen und uns in seinen Kerkern sehen will. Lasst uns also jeden Repressionsschlag zum Anlass nehmen, dies nicht zu vergessen - und damit fortfahren die Kämpfe der Eingesperrten weiterzuführen, weiterhin unsere Solidarität aktiv zu leben.

Wir senden euch Liebe und Kraft!

Die Feinde der Freiheit sind die unsrigen!

(A)