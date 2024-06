[K] Wohnhaus von Christer Cremer (AfD) angegriffen!

Wir wissen wo die AfDler wohnen und wo sie sich aufhalten. Wir werden ihnen keine Ruhe lassen. Denn wer rassistische, sexistische, transfeindliche und klassenfeindliche Hetze verbreitet wird sich vor uns nie in Sicherheit wägen können!

Wir beobachten zur Zeit eine massiven Rechtsruck. Die AfD feiert die Ergebnisse der Europawahl während die Ampel die rassistische Migrationspolitik für sie übernimmt. Ein erstarken der Rechten macht konsequente antifaschistische Praxis notwendig wie eh und je. Das bedeutet, Faschisten dürfen sich auch Zuhause nicht mehr sicher fühlen.

Eben so wenig sollten sie dies an ihrem nächsten Bundesparteitag. Dieser soll vom 28. - 30. Juni in Essen stattfinden. Bundesparteitage waren in der Geschichte immer wieder besondere Punkte der Radikalisierung für die AfD. Den Parteitag gilt es also zu verhindern! Keinen Fuß breit den Faschisten und ihren Organisationsveranstaltungen! Weder in Köln, Essen oder sonst wo!

Am 29.06 alle nach Essen!

Antifa heißt Angriff!