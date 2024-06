Auto von rechter Aktivistin Christa Groemping tiefergelegt

Christa Groemping hat am vergangenen Sonntag an einer Kundgebung der Jungen Alternative in Mannheim teilgenommen (s. Foto) – einer von mehreren Versuchen der AfD und ihrer Umfeldorganisationen, die Messerattacke auf den rechten Hetzer Michael Stürzenberger für ihren Wahlkampf und ihre rassistische Hetze zu instrumentalisieren. Dabei sucht die Partei bewusst den Schulterschluss zu anderen faschistischen Strukturen wie der Identitären Bewegung und der Kameradschaftsszene. Die AfD hatte zu einer weiteren Kundgebung in Mannheim am gestrigen Freitag aufgerufen und da Christa sicherliche erneut den Weg antreten wollte, wurden ihr Auto entsprechend bearbeitet und vorübergehend fahruntauglich gemacht.

Stellen wir uns weiterhin Nazis in den Weg, auf der Straße, der Anreise oder weit davor – stoppen wir ihre rechte Hetze!