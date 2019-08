Fotos: Späti #Ora35 zwangsgeräumt

Vor wenigen Tagen waren Unterstützer*innen des Spätis in der Oranienstraße 35 noch mit dem Solibus nach Hamburg gefahren, um vor dem Büro der Bauwerk Immobilien GmbH (Erdmannstr 12) und dem Wohnort der Geschäftsführerin Anke Polster (Quellental 72) gegen die drohende Zwangsräumung zu protestieren. Doch auch das konnte nichts mehr ändern. Am 14. August gegen 8:30 Uhr ließ der Gerichtsvollzieher die Gitter runter und verschloss endgültig den Oranienspäti #Ora35 von Zekiye und der Familie Tunc.

Die Kiezinitiative OraNostra schreibt dazu:

„Der Späti #ora35 wurde heute geräumt. Nach einem über 2 Jahre andauernden Kampf für den Verbleib des Spätis. Wir haben nicht für irgendeinen Späti gekämpft! Wir haben gegen die Verdrängung, gegen den Ausverkauf einer Straße, eines Kiezes, einer Stadt und für den Verbleib der Familie Tunc in der Oranienstr. gekämpft! Zekiye Tunc war weit über 30 Jahre in der Straße mit verschiedenen Geschäften tätig. Die Straße war ihr Lebensmittelpunkt und der #Oranienspäti ein Stück #Kiezkultur Mit der Schlüsselübergabe heute an den Gerichtsvollzieher wurde ein Stück Kiezgeschichte abgeschlossen. Dank an alle, die für den Erhalt gekämpft haben, Dank an die solidarische Nachbarschaft und an die vielen Initiativen, die mobilisiert haben, begleitet haben und vor Ort waren. Der Kampf gegen Verdrängung geht weiter!“