(B) Berliner Reichsbürger Uwe Rassek bald bewaffnet? [OUTING TEIL 1]

Vor einigen Tagen störte Uwe Rassek die Demonstration zum Tag der Pflege „Walk of Care“. Wie in vielen seiner Videos, äußerte sich Uwe Rassek rassistisch, sexistisch und transfeindlich. Statt die Störungen des rechten Aktivisten zu unterbinden, machte sich ein Polizeibeamter mit Rassek über die Versuche von Demonstrationsteilnehmer:innen lustig, den Demonstrationszug vor dem rechten Youtuber zu schützen.

Auf Demonstrationen weist sich Uwe Rassek mit einem Presseausweis des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) aus. In einer Unterhaltung mit dem Berliner Neonazi Sven Streck am 18.05.2024 äußerte der Reichsbürger gute Kontakte zur Polizei zu haben, kürzlich einen beruflichen Sporttest bestanden zu haben und dadurch bald eine Waffe zu tragen. Konkret behauptete Rassek, er stehe „bald mit der MP5 rum“ und gehe dann „alle Vierteljahr zum Schießen“. Der Reichsbürger, AfD Unterstützer und Verschwörungsanhänger Uwe Rassek wohnt in der Suttnerstraße 10 in Berlin Schöneberg. Von dort fährt er mit seinem schwarzen Smart (Kennzeichen B-RU 2005) zu Demonstrationen. Seine Lebensgefährtin und zukünftige Ehefrau, ebenfalls Anhängerin von Verschwörungsideologien und Impfgegnerin, arbeitete in der Krankenhausverwaltung und sammelte hier laut Rassek Patient:innendaten von Menschen vor und nach geschlechtsangleichenden Operationen. Der ursprünglich aus Oldenburg stammende Reichsbürger Uwe Rassek war lange als DJ tätig und arbeitet nun scheinbar im Sicherheitsgewerbe, mit der Aussicht bald Schusswaffen tragen zu dürfen. Rassek behauptet, an seinem Arbeitsplatz viel Zuspruch für seine Videos zu erhalten. Uwe Rassek wird heute 60. Von uns Alles Schlechte. Wir hoffen ihn nicht so bald wieder auf unseren Demonstrationen zu sehen.

Wer mehr Informationen zu Uwe Rassek hat, kann an weristuwe@systemli.org schreiben.

(1) Rechter YouTube Kanal „Beobachter Live“ auf linken Demos: https://kontrapolis.info/12333/