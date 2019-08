Farbe für die UBS

Am Mittwochmorgen haben wir eine Filiale der UBS in Basel mit Farbe dekoriert.

Mit diesem Angriff solidarisieren wir uns mit den von Repression betroffenen Aktivist_innen der Klimaaktionstage in Basel und Zürich vom 8. und 9. Juli 2019 (Mehr unter https://barrikade.info/article/2454).

Die Banken Credit Suisse und UBS haben einen immensen Einfluss auf die dramatisch voranschreitende Klimakatastrophe. Durch ihre Investitionen steuern sie uns alle hin zu einer Klimaerwärmung von 4-6°C (Mehr unter https://www.climatejustice.ch/event/aktionstage-fossil-banks-too-big-to-stay/). Am stärksten betroffen sind die Regionen, die wirtschaftlich am meisten ausgebeutet und unter postkolonialistischen Einflüssen stehen. Es sind auch oftmals dieselben Regionen, wo die von den selben Schweizer Banken finanzierten Waffen eingesetzt werden.

Auf die Klimaaktionstage in Basel und Zürich folgten Polizeigewalt und Repression (Mehr unter https://barrikade.info/article/2456). Wie in vielen Repressionsfällen in jüngster Zeit wurde allen Betroffenen unter Scheinvorwänden Fingerabdrücke und DNA abgenommen. Das Ziel der Repressionsorgane ist es eine Erbgut-Datenbank möglichst vieler protestierender Menschen anzulegen und somit jegliche Widerstände im Keim zu ersticken. Einige Aktivist_innen wurden sogar unter fadenscheinigen Gründen bis zu drei Jahren wegen «Gefährdung internationaler Beziehungen» ausser Landes verwiesen. Dies zeigt einmal mehr wie Landesgrenzen den Machtapparaten zur Unterdrückung dienen. Am deutlichsten ist das an den EU-Aussengrenzen zu sehen, wo die Festung Europa Menschen auf der Flucht ausgrenzt, einsperrt und die Hilfe verweigert. An dieser Stelle wünschen wir den Menschen unterwegs und deren Unterstützer_innen viel Kraft und Ausdauer. (Mehr zu diesem Thema z.B. auf https://sea-watch.org/en/)

Dieses Mal traf die Repression Klimaaktivist_innen. Anfang Jahr richtete sie sich gegen Anti-Faschist_innen (Mehr unter https://barrikade.info/article/2135). Und an allen anderen Tagen zeigt sie sich durch rassistische Polizeikontrollen, Übergriffe in Knästen oder dem Drangsalieren von Menschen ohne Obdach. An den Klimaaktionstagen und an allen anderen Tagen ist die Aufgabe der Repressionsorgane Eigentum und Kapital zu schützen. Klimagerechtigkeit kann nur erreicht werden, wenn das kapitalistische System überwunden wird. Dies wird nicht erreicht ohne eine offensive Kritik an der Polizei!

Die Farbe, welche die UBS heute Nacht abbekommen hat, ist zwar nur ein kleines Zeichen gegen die Gewalt, die sie tagtäglich weltweit ausübt. Doch macht sie unseren ernsthaften Wunsch nach Veränderung sichtbar!

Wir wünschen auch den Unterstützer_innen viel Kraft, die Antirepressionsarbeit leisten. (Falls ihr von Repression betroffen seid, hier die empfohlenen Schritte: https://barrikade.info/article/2455 )