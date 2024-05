Kundgebung am 21. Mai: Jede Abschiebung ist ein Verbrechen - sie zu verhindern nicht!

- - - Aufruf auf deutsch - - -

JEDE ABSCHIEBUNG IST EIN VERBRECHEN - SIE ZU VERHINDERN NICHT!

Kommt zur Kundgebung: Gegen jede Abschiebung! Auf die Straße gegen Repression und Kriminalisierung! Für Bewegungsfreiheit und praktische Solidarität!

21.05.2024, 13 Uhr

Amtsgericht Arnstadt (Längwitzer Str. 26)

Vor einem Jahr versammelten sich 60 Menschen nachts vor dem Haus einer Person in Arnstadt, um deren Abschiebung zu verhindern. Die Polizei räumte die Blockade mit Gewalt, um ihren rassistischen Auftrag zu erfüllen: einen schutzsuchenden Menschen in ein Land abzuschieben, aus dem ihm eine Kettenabschiebung nach Syrien - und somit sein Tod - drohte.

Die Blockade hatte Erfolg, der Mensch konnte nicht abgeschoben werden. Für ihre Solidarität werden Menschen nun zu Bußgeldern in dreistelliger Höhe verdonnert. Am 21.05. findet die öffentliche Verhandlung einer Person vor dem Amtsgericht Arnstadt statt. Wir wollen an diesem Tag unseren Protest laut machen - gegen jede Abschiebung, egal von wem, egal wohin!

Zeigen wir, dass unser Widerstand nicht zu brechen ist. Kommt und zeigt eure Solidarität. Gegen den Staat, der versucht, uns zu trennen. Für das Recht zu kommen, zu gehen und zu bleiben - für alle!

P.S.: Ein Statement zu den Geschehnissen der damaligen Nacht hat der Infoladen Sabotnik dokumentiert: https://sabotnik.infoladen.net/2023/06/02/blockade-gegen-abschiebeversuc... Die von den Bußgeldern betroffenen Leute könnt unter dem Konto der Roten Hilfe Erfurt und Spendenzweck "Stop Deportation" finanziell unterstützt werden: https://rotehilfeerfurt.blackblogs.org/spendenkonto/

- - - call in english - - -

EVERY DEPORTATION IS A CRIME - PREVENTING IT IS NOT!

Join the rally: Against every deportation! To the streets against repression and criminalization! For freedom of movement and practical solidarity!

21.05.2024, 1 pm

Amtsgericht Arnstadt (Längwitzer Str. 26)

One year ago, 60 people gathered at night in front of a person's house in Arnstadt to prevent their deportation. The police used brute force to clear the blockade in order to fulfill their racist mission: to deport a person seeking shelter to a country from which he was threatened with chain deportation to Syria - and thus his death.

The blockade was successful, the person could not be deported. People are now being fined hundreds of euros each for their solidarity. On May 21, the public trial of one person will take place at the Arnstadt district court. We want to make our protest loud on this day - against every deportation, no matter by whom, no matter where!

Let's show that our resistance cannot be broken. Come and show your solidarity. Against the state that is trying to separate us. For the right to come, go and stay - for everyone!

PS The Infoladen Sabotnik has documented a report from the night: https://sabotnik.infoladen.net/2023/06/02/blockade-gegen-abschiebeversuc... You can financially support the people affected by the fines via the account of Rote Hilfe Erfurt, using the donation purpose "Stop Deportation": https://rotehilfeerfurt.blackblogs.org/spendenkonto/