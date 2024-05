FreeBenni Prozessbericht 24.04.2024

Der zweite Verhandlungstermin findet diesmal in einem kleineren Sitzungssaal statt, dieser fasst um die 25 Personen und ist über-voll besetzt. Um 13 Uhr wird Benni in Handschellen und unter stehendem Applaus durch eine Seitentür in den Saal geführt. Fünf Minuten später kommen der Richter und die Schöffen. Gleich zu Beginn kündigt der Richter an, dass es zu einem weiteren Prozesstermin kommen wird. Der Grund hierfür ist, dass auf Antrag der Verteidigung Zeugen aus der Versammlungsbehörde geladen werden sollen. Zunächst werden, dem Antrag der Verteidigung folgend, Fotos und Videos (TAG24, Flickr https://www.flickr.com/photos/tobimori/51862925322/in/photostream/, StreetnewsLe https://www.youtube.com/watch?v=Q0VbwXOgUCo ) der Demo in Augenschein genommen. Nachdem dem Richter auffällt, dass die Öffentlichkeit die Videos und Bilder auf dem von ihr abgewandten Bildschirm nicht sehen kann, erlaubt er, nach erfolgloser Umjustierung des Bildschirms, dem Publikum sich hinter die Staatsanwaltschaft zu begeben.

Der Verteidiger Mucha verliest im Anschluss ein Statement zu den Bildern und Videos: Es gehe aus dem Bild- und Videomaterial hervor, dass eine eindeutige Identifizierung anhand der Beschreibung der tatverdächtigen Person nicht möglich sei, da diese auf eine Vielzahl der Versammlungsteilnehmenden zutrifft.

Des weiteren stellt er einen Antrag auf Verlesung der Zeugenaussage des Tabo Lemke, in der dieser beschreibt, wo er die Tatverdächtige Person im Verlauf der Demo gesehen haben will. In Verbindung damit sollen vier Screenshots aus dem Video und zur Lokalisierung ein Google Maps Ausschnitt in Augenschein genommen werden. Hierauf sei eine Person zu sehen, auf die alle genannten Merkmale zutreffen, die aber nicht die von Lemke vermeintlich beobachtete Person sein könne. Dies sei so, da die auf dem Video zu sehende Person sich woanders auf der Demo aufhalte, als von Lemke beschrieben. Eine eindeutige Identifizierung anhand der genannten Merkmale sei nicht möglich. Die Screenshots wurden von dem Gericht in Augenschein genommen, die Zeugenaussage von Lemke nochmals vom Richter verlesen.

Daraufhin zieht sich das Gericht zur Festsetzung des Folgetermins zurück.

Benni ´darf´ im Saal sitzen bleiben und es kommt zu einem lockeren Plausch über Fifa-Turniere, Knastessen und die knasteigene Volleyballmannschaft.

Als Folgetermin wird der 13.05.2024, 8 Uhr morgens festgelegt.

Benni wird an den Justizbeamten gekettet und verlässt unter Applaus und ´Free Benni!´ Rufen den Saal.