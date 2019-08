Radio hören

Zu den Podcasts

- Interview mit dem Gefangenen Thomas Meyer-Falk

Er ist seit 1996 inhaftiert und befindet sich seit 2013 in der Sicherungsverwahrung in Freiburg.

Er berichtet kontinuierlich über Repressalien gegen Gefangene und nimmt auch Stellung zu anderen politischen Ereignissen wie z.B. den Morden an Flüchtlingen

Thomas Meyer-Falk

JVA c/o Sicherungsverwahrung

Hermann Herder Str.8

79104 Freiburg

www.freedom-for-thomas.de

https://www.freie-radios.net/96682

- Zur weiter lebensbedrohlichen Situation von dem Gefangenen Andreas Krebs in Italien

Andreas ist ein Langzeitgefangener welcher über 18 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht hat. In dieser Zeit stellte er sich aktiv gegen Rassismus, Homophobie und Ausbeutung im Knast.

Zu Zeit ist er in Italien inhaftiert und wurde im April zu 24 Jahren Knast verurteilt worden!

Andreas ist sehr schwer krank, ihm wurde Nierenkrebs diagnostiziert, und einiges deutet darauf hin, dass es auch deutsche Staatsschutzinteressen sein könnten, die die italienischen Behörden dazu bringt, den Gefangenen in einer lebensbedrohlichen Lage unversorgt zu lassen, d.h. die lebensnotwendige Operation wird weiter verzögert.

Andreas Krebs

Sez. 1 Stz. 6

Sez. Mediterraneo (CASA CIRCONDARIALE SECONDIGLIANO)

Via Roma Verso Scampia, 250,

Cap 80144 Napoli (NA)

Italy

Gespräch mit der Lebensgefährtin von Andreas

Mehr Infos:https://andreaskrebs.blackblogs.org

https://www.freie-radios.net/96679

TKP/ML Prozess: Drei Angeklagte sind wieder raus aus dem Knast

Für 3 Wochen waren Banu Büyükavci, Sinan Aydin und Sami Solmaz wieder hinter Gittern. Alle drei sind Angeklagte im sogenannten TKP/ML ( Kommunistische Partei der Türkei/Marxistisch-Leninistisch) gegen insgesamt 10 migrantische Linke.

Dieser Prozess, der, seit der Festnahmewelle im April 2015 mit Sonderkommandos in mehreren Ländern, von der deutschen Klassenjustiz geführt wird. Erst im Oktober waren Banu und Sinan wegen Unverhältnismäßigkeit raus gelassen worden, während der Prozess sich gegen sie hinzog. Alle Angeklagten ließen sich nicht einschüchtern und nahmen auch während der Verhandlungen und als sie draußen waren an Veranstaltungen, wie der über ihre Haftumstände letztes Jahr, teil.

https://www.tkpml-prozess-129b.de/de/

