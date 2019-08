Fotos: Lärmdemo für den Späti #ora35

Mit allem was Krach macht, zeigten auch letzten Donnerstag die Kiezbewohner*innen in der Oranienstraße wieder, dass sie nicht ruhig bleiben, wenn Zekiye Tuncs Späti Ora35 wie angekündigt am 14. August 2019 zwangsgeräumt werden sollte. Am 8. August fahren Nachbar*innen & Freunde nach Hamburg, um bei der Geschäftsführung der Hausverwaltung Druck zu machen. Eine Fotoseite unter: https://umbruch-bildarchiv.org/laermdemo-fuer-den-spaeti-ora35/