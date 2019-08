Am 4. August haben sich ca. 30 RassistInnen, darunter auch einige bekannte Nazis, zu einer "Mahnwache" vor dem Duisburger HBF versammelt. Der Anmelder der Versammlung war Ralf Reich, der ein Tattoo Studio Namens "Amazon Tattoo + Piercing" in Oberhausen betreibt. Mobilisiert haben verschiedene Nazis zu der Aktion, unter anderem Die Rechte Duisburg, Leen Kroetsch (Mütter gegen Gewalt), die sich selbst als "Eure Nazifluenzerin" bezeichnet.

Wie zu erwarten lassen nach so einem Vorfall die Aasgeier und Scheißhausfliegen der AfD und anderer rassistischer Hetzer nicht lange auf sich warten. Wie gewohnt wird der Mord an einem Menschen instrumentalisiert und für die eigene politische Agenda missbraucht. Die Heuchelei und Aufstachelung dieser Kräfte wurde zuletzt z.B. in Chemnitz deutlich, was in pogromartigen Angriffen von AfDlern und bekennenden Nazis auf migrantisch aussehende Menschen und Andersdenkende mündete.

Mit Mahnwachen versuchen die Rechten seit einigen Tagen in NRW den Mord an einem Kind am Frankfurter HBF für ihre Hetze gegen MigrantInnen zu instrumentalisieren. Gegen diese Form der Instrumentalisierung von rechts haben sich spontan viele Duisburger AntifaschistInnen zusammengefunden und lautstark protestiert. Die "stille Mahnwache" konnte erfolgreich gestört werden.

Das Spiel der AFD und CO. ist leicht durchschaubar. Überall wo sie ihre Hetze verbreiten wollen, muss der antifaschistische Widerstand organisiert werden!

Alerta Antifascista!