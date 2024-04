(Prag) Demonstration gegen kapitalistische Kriege und kapitalistischen Frieden

Das Kollektiv, das die Aktionswoche im Mai in Prag organisiert, ruft zu einer Antikriegsdemonstration auf, die am Freitag, den 24. Mai 2024 um 17:00 Uhr auf dem Palacký-Platz stattfinden soll.

Krieg ist ein Phänomen, das nicht nur theoretisch, sondern auch ganz konkret in das Leben eines jeden Menschen eingreift. In der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung gibt es keine Grenze, die das Leben im Krieg vom Leben im Frieden trennt. Wir alle befinden uns im Krieg. Nur die Art und Weise, wie sich die Realität des Krieges auf uns auswirkt, ist unterschiedlich. Jemand lebt ein ziviles Leben in einer zerbombten Stadt, jemand wird an die Front geschickt, um als Kanonenfutter zu dienen, ein anderer betritt den Markt aus Zwang mit seiner oder ihrer Arbeitskraft, die die Räder der kriegsfördernden Wirtschaft dreht. Wir alle sind auch Zielscheibe der Kriegspropaganda, die uns dazu bringen soll, uns an der einen oder anderen Form des Krieges zu beteiligen. Und schließlich werden wir alle mit der angeblichen Pflicht indoktriniert, uns im Krieg für das Land, die Nation, das Volk, die Wirtschaft, die Demokratie, die Religion usw. zu opfern.

Ob wir nun in Charkiw, Prag, Tel Aviv, Madrid, Gaza, Moskau, Budapest, Zagreb, Rom, Berlin oder sonst wo auf der Welt leben, niemand von uns lebt außerhalb des Kontextes des Krieges. Von dieser Position aus müssen wir also den Krieg herausfordern. Wir müssen als internationale kollektive Kraft handeln, die unter den Auswirkungen von Kriegen leidet, aber auch die Mittel hat, sie zu beenden.

Wir wollen jedoch nicht zusammenkommen, um Forderungen an die Politiker, ihre Parteien und Institutionen zu stellen. Wir wissen sehr wohl, dass sie alle Teil des Problems sind und dass von ihrer Seite keine Lösung kommen kann.

Wir wollen kein Bündnis mit den „fortschrittlichen“ oder demokratischen Fraktionen der Bourgeoisie suchen, denn wir wissen sehr genau, dass es die Kapitalisten sind, die die Kriege beginnen, und dass sie es sind, die davon profitieren.

Wir wollen nicht zur Bewaffnung dieser oder jener staatlichen Armee aufrufen, um das „kleinere Übel“ zu unterstützen, denn die Geschichte hat uns gelehrt, dass die Deeskalation von Kriegen durch die Untergrabung der Kriegsmaschinerie erreicht wird, nicht durch deren Führung.

Wir wollen nicht zum Frieden innerhalb des Kapitalismus aufrufen, weil wir wissen, dass der kapitalistische Frieden nur eine Vorbereitung für weitere Kriege ist, die noch zerstörerischer sind als die vorherigen.

Wir wollen zusammenkommen, damit die Stimme derjenigen, die am meisten vom Krieg betroffen sind, gehört werden kann. Wir wollen, dass das physische Treffen von Angesicht zu Angesicht als Forum und als Organisierungsinstrument dient, dessen Zweck es ist, die Gemeinschaft zu stärken, die nicht nur mit Kriegen konfrontiert ist, sondern auch mit deren Ursachen: dem Kapitalismus, seinen Staaten und Ideologien. Wir wollen helfen, den Widerstand gegen sie zu organisieren.

Kriege sind ein globales Phänomen, auf das wir mit internationalistischer Mobilisierung reagieren. Wir beschränken uns nicht auf eine Region und eine Sprache, daher wird es auf der Demonstration Stimmen in Tschechisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Ukrainisch und möglicherweise weiteren Sprachen geben, in denen wir unsere Positionen artikulieren und für kollektive Anti-Kriegs-Aktionen eintreten können.