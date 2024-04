(B) Wer ist eigentlich Maximilian Krah? - Schluss mit dem rechten Spuk im Braunen Haus von Blankenburg!

2016 trat Krah, zuvor CDU Mitglied, dann in die AFD ein. Er gehört hier dem völkischen Flügel an und sagt über sich selbst, dass er nicht „konservativ“, sondern klar „rechts“ sei. Während seiner Abgeordnetentätigkeit für die AFD pflegt Maximilian Krah weiterhin seine Netzwerke zur Neuen Rechten. Er referierte bereits mehrfach beim „Institut für Staatspolitik“ des Verlegers Götz Kubitschek, welches als Denkfabrik der Neuen Rechten gilt. Sein Buch „Politik von rechts. Ein Manifest“ veröffentlichte er in Kubitscheks Verlag Antaios.

Krah ist Anhänger des „Ethnopluralismus“, einem rassistischen Konzept der Neuen Rechten, in dem „die Vermischung der Völker“ abgelehnt und „jedem Volk sein Raum“ zugeschrieben wird. Er pflegt außerdem eine enge Beziehung zur Besitzerin des Gästehauses Adlon am Lehnitzsee in Potsdam. Erst kürzlich wurde durch Correctiv Recherchen öffentlich bekannt, dass sich dort ein rechtes Netzwerk traf, um „Remigrations-Pläne“ (ein weiteres Schlagwort der Neuen Rechten) auszuarbeiten. Das Haus dient bereits seit Jahren der Neuen Rechten als Treffpunkt. Besagte Besitzerin, Mathilda Huss, verbreitet als „Augusta Presteid“ außerdem rassentheoretische Thesen und behauptet beispielsweise, dass die „Fähigkeit zur Demokratie“ genetisch bedingt sei. Auch Erik Ahrens, der lange für Krah als Social Media Berater tätig war, lebte in der Vergangenheit auf diesem Gelände. Ahrens ist selbst als Hobby-Eugeniker tätig und schreibt nach eigenen Angaben an einem Buch darüber, welche Menschen seines „Wissens“ nach die „natürliche Elite“ und die „ethnischen Deutschen“ seien. Daneben betreut er mehrere AFD-Accounts und unter anderem auch den Tarnaccount der Identitären Bewegung Österreich auf TikTok.

Maximilian Krah fällt immer wieder durch seine rassistischen, antifeministischen und queerfeindlichen Hetztiraden und seine Bewunderung für Autokraten wie Erdogan oder Putin auf. Besonders gerne verbreitet er diese in kurzen Videoclips. Fast genauso gerne gibt er aber auch dem russischen Staatssender Russia Today diesbezüglich Interviews. Zu seinen rechten Aktivitäten passend ist seine Mitarbeiter:innenwahl: so beschäftigte er unter anderem Guillaume Pradoura, Gründer einer "Identitäre Bewegung"s Ortsruppe in Frankreich, der aufgrund seines Antisemitismus selbst der Rassemblement National nicht mehr tragwürdig erschien und von dieser aus der Partei ausgeschlossen wurde.

Kürzlich wurde Krah vor allem durch seine peinlichen Tiktok Videos einem breiteren Publikum bekannt. In diesen richtet er sich vor allem an Jugendliche, versucht sie für die AFD anzuwerben und ihnen zu erklären “was ein richtiger Mann“ sei. Er verkörpert dabei ein reaktionäres Bild von Männlichkeit mit dem er sich vor allem an junge Männer richtet. Diese auf den ersten Blick lächerlich anmutenden Rekrutierungsversuche von Jugendlichen sind jedoch ernst zu nehmen und werden unter anderem von Krahs Ex-Social-Media-Berater Ahrens detailliert geplant. Gerade vor dem Hinblick, dass bei der Europawahl bereits Menschen ab 16 Jahren wählen können und die AFD bewusst auf TikTok Videos setzt, um dort jungen Menschen ihr rassistisches, antifeministisches und queerfeindliches Weltbild näher zu bringen, müssen diesem Treiben antifaschistische Inhalte entgegengestellt werden. Mit 430 Millionen Aufrufen erreicht die AFD aktuell auf TikTok mehr als doppelt so viele Klicks wie alle anderen Parteien in Deutschland zusammen. Zumindest Krah wird dazu in den nächsten Monaten jedoch nichts mehr beitragen, seine Reichweite wurde wegen Verstößen gegen die Richtlinien der Plattform stark eingeschränkt.

Rechten Arschlöchern wie Maximilian Krah müssen wir uns entgegenstellen: Sowohl online als auch auf der Straße.

Deshalb: Kein Platz für den rechten Hetzer! Maximilian Krah am 09.04. in Blankenburg gemeinsam aus der Stadt jagen!

Weg mit dem Brauen Haus in Blankenburg!

Keine ruhige Minute mehr für die AfD und ihren Nazi-Treffpunkt!

Kommt zur antifaschistischen Demonstration!

09.04.2024

18:00 Uhr

S-Bhf. Blankenburg

(Demo startet pünktlich!)