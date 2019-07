Zufälliger Schwerpunkteinsatz des Staatsschutzes im Park?

In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli wurden im Rahmen eines Einsatzes des

Staatsschutzes drei Genoss*innen wegen des Verdachts, Brandstiftungen

vorbereitet zu haben, festgenommen. Die drei waren in einem Park im

Stadtteil Eimsbüttel unterwegs und wurden kontrolliert, weil sie dem

Staatsschutztrupp angeblich verdächtig erschienen. Laut Cops seien dann

bei ihnen mehrere Brandsätze gefunden worden. Deshalb wurden sie

festgenommen und anschließend Haftbefehle erlassen, so dass sich jetzt

zwei Betroffene in U-Haft befinden. Nur gegen eine*n Betroffene ist der

Haftbefehl ausgesetzt worden. Noch in derselben Nacht fanden

Hausdurchsuchungen in mehreren Hamburger Wohnungen statt.

Dass sich die Staatsschutz-Schergen rein zufällig zu diesem Zeitpunkt in

dem Park herumtrieben, ist allerdings schwer zu glauben. Es ist eher

davon auszugehen, dass die drei bereits im Vorfeld überwacht wurden. Die

Erfahrung zeigt, dass es vermutlich noch weitere Ermittlungen gibt und

geben wird. Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass weitere

Personen überwacht und observiert werden und es ggf. auch weitere

Hausdurchsuchungen geben wird.

Deshalb: Räumt eure Buden auf und beteiligt euch nicht an Spekulationen

über mögliche Hintergründe und Zusammenhänge!

Lasst euch nicht einschüchtern und lasst die Betroffenen nicht alleine!

Wir sind an eurer Seite.

Solidarische Grüße an „Die drei von der Parkbank“ und alle weiteren

Menschen, die von den Repressalien betroffen sind!

Staatsschutz und Verfassungsschutz raus aus den Gebüschen!

Schreibt den beiden Genoss*innen in U-Haft:

Libertäres Zentrum

Karolinenstraße 42 (Hinterhaus)

20357 Hamburg

Stichwort „Die Drei von der Parkbank“

Rote Hilfe e.V., OG Hamburg</pre>