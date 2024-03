(B) Freiheit für alle Antifas! #NOEXTRADITION - Heraus zum Tag der politischen Gefangenen!

Seit Februar letzten Jahres befinden sich zwei der Antifaschist*innen - Ilaria aus Italien und Tobi aus Deutschland - in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen die beiden sowie eine ebenfalls in Budapest festgenommene Antifaschistin aus Deutschland hat im Januar begonnen. 10 werden zudem seitdem per Haftbefehl gesucht. Maja, im Dezember 2023 in Berlin festgenommen, befindet sich aktuell in Dresden in Untersuchungshaft. Maja droht die baldige Auslieferung. Der Antifaschist Gabriele, der auch im Zuge der Budapest-Repression festgenommen wurde, steht in Italien unter Hausarrest, wird derzeit aber nicht ausgeliefert.

Ilaria droht eine Haftstrafe von bis zu 16 Jahren. Sollten Maja oder andere Antifaschist*innen ausgeliefert werden, erwarten sie bis zu 24 Jahre Knast und eine Untersuchungshaft, die sich nahezu unbegrenzt verlängern lässt. Ilaria berichtete von 23 Stunden Einschluss in einer nur dreieinhalb Quadratmeter großen Zelle, Unterernährung und katastrophalen hygienischen Bedingungen, von Mäusen, Kakerlaken und Bettwanzen in den Zellen sowie unzureichender Belüftung im Sommer und Kälte im Winter.

Heraus zum Tag der politischen Gefangenen!

Der 18. März ist seit 1923 der „Internationale Tag der Hilfe für die politischen Gefangenen“ und wird verstärkt im deutschsprachigen Raum begangen. Nur wenige Tage zuvor, am 16. März gingen in Mailand ebenfalls tausende Antifaschist*innen auf die Straße. Der 16. März, "die schwarze Nacht von Mailand" markiert den Tag im Jahr 2003 an dem der Antifaschist Davide "Dax Cesare" von einem Faschisten ermordet wurde und ist ein wichtiger Gedenk- und Kampftag innerhalb der italienischen Antifa-Bewegung.

Kommt heute um 18:00 Uhr zum Spreewaldplatz um gemeinsam und entschlossen mit uns zu demonstrieren!

Auch wenn ihr nicht in Berlin seid, gibt es Möglichkeiten Solidarität zu bekunden:

Macht Aktionen, Graffitis, Transpis, Banner, Kundgebungen vor den Botschaften – werdet kreativ und laut!

Freiheit für Ilaria, Maja, Tobi und Gabriele!

Keine Auslieferung der Beschuldigten Antifaschist*innen nach Ungarn!

Sofortige Rücküberstellung der Inhaftierten in ihre Heimatländer!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

