wie oft denn noch?!

rotes dresden, als (autoritär) kommunistische gruppe, äußerte sich in der vergangenheit vermehrt transfeindlich, indem sie von einer binarität der geschlechter ausgeht, die es nicht gibt. jüngst zeigte sich das zum tag gegen patriarchale gewalt am 25.11.2023, als sie für eine infoveranstaltung und die demo in dresden mit dem titel "tag gegen patriarchale gewalt an frauen und mädchen" aufriefen und somit die perspektive von allen anderen menschen retuschierten, die von einer durch das patriarchat bedingten machtstruktur unterdrückt und ausgebeutet werden (unser standpunkt dazu: https://x.com/oav_radebeul/status/1727947658315149466?t=i9vbuo_i_L8xj2oZ...). dazu kommen nicht aufgearbeitete vorwürfe zum schutz von übergriffigen personen innerhalb von rd. wenn sich ihr "feminismus" nur für bestimmte menschen (in ihrem fall wahrscheinlich frauen) einsetzt und wenn es bequem genug ist, dann können sie sich in ihrem iz damit verschanzen und einen materialismus von vorgestern predigen, aber bitte nennt es nicht feministisch und bietet ihnen eine bühne, nur weil es gut für ein mobifoto ist.

uns stellt sich in diesem zusammenhang die frage, wie oft orgas veranstaltungen von rd noch reposten wollen, wie sie mit einem feministischen selbstverständnis bei jedem klimastreik im antikapitalistischen block von rd stehen können, obwohl sie die problematiken kennen, und wie akzeptiert übergriffiges verhalten in linken kreisen ist, sodass es lieber verschwiegen, als das darüber gesprochen wird, um die struktur als ganzes zu verändern und kollektiv verantwortung zu übernehmen.

wir haben uns entschieden, den schon eingesendeten redebeitrag, bevor der post am mittwoch veröffentlicht wurde, beim schulstreik verlesen zu lassen, weil wir die arbeit der schwarzen rose bisher sehr geschätzt haben und uns in einem baldigen austausch einen konstruktiven diskurs und die möglichkeit zur reflektion erhoffen.

um mit einem positiven punkt zu enden: eine andere in dresden ansässige gruppe holte sich vor kurzer zeit unterstützung bei einer feministischen gruppe aus dd, um übergriffe in der orga zu reflektieren. wäre vielleicht auch eine überlegung für rd wert.