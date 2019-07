Leihstimmenaktion

Nach den Sommerferien stehen in der BRD Landtagswahlen in den neuen Bundesländern an. Wir stopfen der A f D die Fresse! Weniger Mandate bedeutet weniger Bedeutung, Jobs und Geld. Eine Stelle an der die A f D empfindlich ist. Darum braucht es eine höchst mögliche Wahlbeteiligung. Leiht eure Stimmen der Anti A f D. Dem Bündnis 90 / Die Grünen. Wer kann spendet den Bündnis 90 / Die Grünen etwas Geld zweckgebunden als Wahlkampfspende über den Landesverband.

Die CDU ist dort wie in Sachsen eine optisch bürgerliche Variante der A f D. Die SPD wird einstellig. Die FDP ist unzuverlässig. Selbst die Hartz IV Betroffenen zeigen Die Linke die kalte Schulter. Von wegen „Prostestpartei“.

Durch die strategische Stärkung der Grünen, gewinnen diese im Bund wie dem Bundesrat an Relevanz. Können ihren Einfluss auf andere Parteien ausüben. Evtl. die Landesregierung in Schleswig – Holstein, Hessen, Baden – Württemberg platzen lassen. In jedem Fall die Spielregeln deutlicher mitbestimmen.

Nach den Landtagswahlen 2019 werden Neuwahlen ausgerufen werden. Die BRD könnte zum ersten mal eine Kanzlerin, Kanzler von den Grünen stellen. Mit S k a Keller haben wir im EU Parlament eine antifaschistische Freundin.

Ein Albtraum für die A f D. Sofern die Grünen die starken Ministerien wie Justiz, Inneres bekommt wird politisch mit der A f D und anderen Fascho Orgas ernst gemacht. Die angestrebte Regierung kann Grün – Rot – Rot werden.

Dann schicken wir die CDU, A f D und deren neoliberalen Ursprung mit der FDP auf die Oppositionsplätzen für kommende Jahre. Dann bekommen die weniger Spenden durch die Industrie. Schon bevor es zu den Wahlen kommt liegt es an uns sich mit ökologischen Orgas zu vernetzen und verbünden. Besonders erfolgreich wird es sein, wenn wir die schwarze Uniform ablegen und bunt gekleidet sind. Den Öko in sich erkennen und zumindest vegetarisch Leben. Ein Nebeneffekt mit den Grünen an der Regierung wird die Cannabis Legalisierung werden. Also weniger Repression für uns...