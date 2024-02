(B) Rechter YouTube Kanal "Beobachter Live" auf linken Demos

Dabei nimmt er sich scheinbar den rechten YouTube Kanal "Weichreite" zum Vorbild und rückt linken Demonstrant:innen, unter dem Vorwand ins Gespräch kommen zu wollen, so lange mit seiner Kamera auf die Pelle, bis er negative Reaktionen aus der Demonstration erhält. Diese Aktion wird dann wiederholt bis die Polizei dazwischen geht. Am Ende kann "Uwe" dann, wie sein Vorbild "Weichreite" und zahlreiche andere YouTuber:innen dieses Genres, berichten, dass man mit Linken nicht reden kann und danach wieder seinen rechten Schmutz verbreiten. Das Konzept ist so einfach wie es inzwischen auch alt ist. Praktisch jeder rechte YouTube Kanal vom Neonazi "Volkslehrer" Nikolai Nerling über zahllose AfD-Formate bis zu dem christlichen Fundamentalisten "Ketzer der Neuzeit" hat schon mal diese Videos produziert oder tut es immer noch. "Uwe" "Beobachter Live" reiht sich damit in die lange Schlange von Rechten, die sich so ein paar Klicks auf YouTube sichern. Dennoch nerven diese Leute auf unseren Demos und sollten möglichst früh Gegenwind bekommen.

Die beschriebenen Aktionen des Kanals "Beobachter Live" als Störer und Provokateur auf linken Demonstrationen nehmen stark zu. Erschwerend kommt hinzu, dass "Beobachter Live" sowohl mit einem Richtmikrofon arbeitet, als auch seinen Kompagnon Sven Streck mit einem Funkmikrofon ausstattet. So steht der Streamer mit seiner Kamera am anderen Ende der Straße, überträgt aber die Gespräche in die Streck Teilnehmer:innen der Demonstration verwickelt. Wir möchten ausdrücklich vor den beiden Rechten warnen. Lasst euch nicht anquatschen und schmeißt die Faschos konsequent von Demos!

Da sich "Uwe" "Beobachter Live" in den letzten Wochen so für linke Demonstrationsteilnehmer:innen interessiert, haben wir beschlossen ihn auch besser kennenlernen zu wollen. Wir möchten gerne mehr über "Uwe" erfahren. Wer ist er? Wo arbeitet er oder wo hat er früher gearbeitet? Wer kennt oder kannte "Uwe" aus dem privaten Umfeld? Wer hat ihn schon in der Nachbarschaft gesehen?

Wer Informationen zu "Uwe" hat, kann an weristuwe@systemli.org schreiben.