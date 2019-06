Kassel: Sponti gegen rechten Terror

Seit am Wochenende der Kasseler Neonazi Stephan Ernst als dringend Tatverdächtiger im Mordfall Walter Lübcke in Untersuchungshaft sitzt, überschlagen sich die Meldungen zum Thema und mit jeder Veröffentlichung über den politischen Hintergrund des mutmaßlichen Täters scheinen sich die Hinweise auf ein politisches Motiv zu verdichten. Nachdem in einigen Städten bereits Anfang der Woche Spontandemonstrationen stattgefunden haben, fanden sich am Mittwochabend auch in Kassel etwa 30 Personen zusammen und zogen von der Innenstadt aus in die Kasseler Nordstadt.

Während konservative Kreise auf den Mord an einem aus ihren Reihen mit Zurückhaltung und Gesprächsangeboten reagieren, organisiert derzeit ein breites Bündnis eine Demonstration am kommenden Samstag in Kassel.

Kommt zur Demonstration in Kassel am 22. Juni, 14 Uhr, Opernplatz!

Gemeinsam gegen rechten Terror!

Weitere Informationen zur Demo unter gemeinsamgegenrechtenterror.noblogs.org