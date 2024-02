(Bern) Solibanner für Andreas Krebs

(english below)

Der kämpferische Gefangene Andreas Krebs befindet sich seit dem 29.01.24 im Hungerstreik. Damit reagiert er auf die Repression und Schikane der JVA Tegel Berlin. Die JVA versucht unter anderem ihn zu isolieren und weigerte sich, ihm linke Publikationen – wie unter anderem die Gefangenen Info (GI), die Rote Hilfe Zeitung (RHZ) oder sein eigenes autobiographisches Buch „Der Taifun“ – auszuhändigen.

Andreas wird seit seiner Ankunft in der JVA Tegel schikaniert. Post wird nicht ausgehändigt, ebenso Zeitungen und Bücher. Seine Anträge werden nicht bearbeitet. Seine gesundheitliche Versorgung läßt zu wünschen übrig.Die Anstaltsleitung ignoriert sowohl Andreas Anträge, als auch seinen aktuellen gesundheitlichen Zustand.

Erfüllung der Forderungen. Viel Glück und Solidarität, Grüße aus Bern, free them all !

***english***

Andreas Krebs has been on hunger strike since 29.01.24 in the Tegel prison in Berlin.

The militant prisoner Andreas Krebs has been on hunger strike since 29.01.24. In doing so, he is reacting to the repression and harassment of the Tegel prison in Berlin. Among other things, the prison tried to isolate him and refused to hand over left publications to him, such as the Prisoners Info (GI), the Red Aid Newspaper (RHZ) and his own autobiographical book "The Typhoon".

Andreas has been harassed since his arrival at the Tegel prison. Mail was not handed out to him nor newspapers and books. His applications were not be processed. His health care leaves much to be desired. The management of the institution ignores both Andrea's applications and his current state of health.

Immediate fulfillment of his demands. Good luck and solidarity greetings from Bern, free them all !