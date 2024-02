Blackfacing-Vorfall: CDU MdB Biadacz trägt Afro

Heute ging durch sämtliche Medien, dass es einen Blackfacing-Vorfall auf einem sächsischen Karnevalsumzug gab. Doch rassistisches Gedankengut ist nicht nur ein Problem sächsischer Dörfer. Wie präsent rasssistisches Gedankengut noch heute in unserer Gesellschaft ist, bewies pünktlich zu Rosenmontag auf hochgradig verstörende Weise der Böblinger CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz. Ganz geschickt verzichtet er zwar auf die schwarze Gesichtsbemalung, trägt aber eben doch den Afro. Ein zutiefst schockierende Vorfall so kurz nach den Enthüllungen Correctivs, die offenbarten dass sich auch CDUler an den Massendeportationsplänen beteiligten. Dieses Ereignis zeigt: Auch die CDU kennt kein Rückgrat und biedert sich auf widerlichste Art und Weise an rassitische Wählergruppen an. Hier müssen wir ganz klare Kante zeigen. Politiker die so anstandslos sind, warten wahrscheinlich nur sehnlichst darauf dass die Brandmauer fällt.

Die Anständigen müssen nun Rückgrat beweisen. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir keine Toleranz für Rassismus zeigen. Marc Biadacz muss sofort zurückteten. Schreibt an eure Abgeordneten! Der CDU-Abgeordnete ist eine Schande für unseren vielfältigen Kreis und biedert sich auf widerlichste Art und Weise AfD-Wählern an und legitimiert damit ihre rassitischen Ansichten. Das ist eine hochgradig bedenkliche Entwicklung!