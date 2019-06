[KA] Wohnhaus von Markus Pietrek (AfD) mit Farbe markiert!

vor einigen tagen wurde das wohnhaus von Markus Pietrek, wohnhaft Eugen-Kleiber-Straße 29 in KÀ Grötzingen, mit farbe markiert und "Markus Pietrek = Nazisau!" als hinweis auf seine extrem rechte gesinnung darauf angebracht.

der softwareentwickler Markus Pietrek ist auf listenplatz 8 der AfD Karlsruhe für die konmmunalwahl angetreten und war im wahlkampf an vielen ständen aktiv. außerdem ist er im vorstand der AfD Ortsverband Durlach-Grötzingen-Bergdörfer.

wir werden es auch weiterhin nicht zulassen das Nazis und Rassist*innen, egal ob mit anzug und krawatte oder klassischer kameradschaftsfascho, in Karlsruhe ruhig leben können. Die menschenfeindliche politik der AfD ist eine gefahr für alle die nicht in ihr beschränktes weltbild passen. wundert euch also nicht wenn ihr auch in zukunft in eurem privaten umfeld angegangen werdet.