(B) Solidarität heißt Angriff! Rigaer 94 und Liebig 34 verteidigen!

Heute, weil um 10:00 Uhr vor dem Landgericht die Räumungsklage gegen das Erdgeschoss der Rigaer 94. verhandelt wird, ein teilbesetztes Haus in Berlin Friedrichshain. Auch das anarcha-queerfeministische Projekt Liebig 34. ist seit Januar diesen Jahres besetzt. Der “Eigentümer” Padovicze will das Haus räumen, um mehr Profit damit zu erwirtschaften. Politik, Bullen und Investor*innen wollen eine tote Stadt, voller Beton, wo alle vertrieben werden, die sich nicht kapitalistisch verwerten lassen. Wir kämpfen für ein Leben der Solidarität, der Selbstorganisierung, der Freiheit. Für ein Leben, in dem wir nicht mit Waffengewalt zum Gehorsam gezwungen werden, in dem keine Mauern und Zäune gebaut werden, um den Reichtum einger weniger zu schützen.

Die Rigaer 94. und die Liebig 34. sind Orte des Widerstandes gegen die Herrschaft von einigen über viele, gegen Gentrifizierung und Verdrängung. Unsere Barrikaden sprechen heute die Sprache unseres vielfältigen Widerstandes gegen die Räumungsabsichten der Herrschaft und Mächtigen. Gerichtsurteile, Eigentümerpapiere hin oder her – die Häuser denen, die drin Wohnen und die sie brauchen!

Wenn die Bullen zu Räumungen anrücken, werden wir da sein. So wie wir jeden Tag für eine bessere Welt kämpfen.

Solidarität heißt Angriff! Rebellische Strukturen verteidigen!