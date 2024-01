[LE] Neues von Benni!

Seit dem 05. Januar sitzt unser Gefährte Benni in der JVA Leipzig in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an Tag X in Leipzig, bei den Protesten in Reaktion auf das Urteil im Antifa-Ost Prozess, einen Brandsatz auf die Schläger vom USK Dachau geworfen zu haben. Neben dem tausendfach verteiltem Vorwurf des besonders schweren Fall des Landfriedensbruches für die einfache Demoteilnahme, wird ihm versuchter Totschlag vorgeworfen.

Bekannt wurden die Ermittlungen und der Haftbefehl am 23.11.2023, als die Bullen mal wieder eine großangelegte Razzia gegen die autonome Szene in Leipzig durchführten und vergeblich versuchten ihn, durch vermummtes MEK aus einem Gerichtsverfahren wegen der LuWi-71 Besetzung, zu entführen. Benni, der zu U-Haft verdammte Genosse, war an dem Tag nicht vor Gericht erschienen, was sich als großer Glücksfall herausstellte. Er hat sich am 05.01.24 selbstständig gestellt. Von freiwillig kann hier aber nicht die Rede sein, sondern viel mehr von der bitteren Erkenntnis, dass die Freiheit schon aufhört, sobald der Name auf der Haftanordnung steht.

Es braucht Geld für Anwaltskosten, das Leben hinter Gittern und Solidaritätsarbeit!

Spendenkonto:

Kontoinhaber*in: Rote Hilfe Leipzig

IBAN: DE88 4306 0967 4007 2383 05

Stichwort: Free Benni

<p>Freiheit für Benni!</p>

Freiheit, Glück und Kraft den Untergetauchten!

Liebe und Vertrauen an alle Antifaschist*innen!