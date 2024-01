08 + 15. Januar 2024 - Beteiligung der Partei "Der III. Weg" und weiterer Neonazis an "Bauernprotesten" in Berlin

Neben René Uttke (1), Kai Milde (2), Dietmar Hoemke (3), Andreas Käfer (4) und einer weiteren Person (5), die mit einem Transparent mit der Aufschrift "Die Demokraten bringen uns den Volkstod" am Rand standen, verteilte eine Gruppe Jugendlicher aus der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) der Partei "Der III. Weg" Flyer an die Teilnehmenden. Daran beteiligten sich neben dem Leiter der Jugendgruppe Erik Storch (6), Franz Richard Schrandt (7) und dessen Schwester Sarah Schrandt (8) eine Reihe weiterer Jugendlicher (9, 10, 11, 12, 13, 14). Mehrere dieser wurden bereits in Hellersdorf und Pankow am Rande antifaschistischer Demonstrationen gesichtet. Die Gruppe wurde nach einer Weile von der Demoorga ausgeschloßen. Die "Junge Alternative" war über den ganzen Zeitraum mit einem eigenen Traktor anwesend und mehrere rechte Streamer begleiteten die Veranstaltung.

Am 15.01.2024 beteiligten sich am gleichen Ort Marcel Zech (15) und ein bislang unbekannter "Der III. Weg" Aktivist (16) an den Protesten.

Falls Du Informationen zu den abgebildeten Personen hast, sende diese bitte per Mail an ausdemweg@systemli.org

Alle Fotos sind aus öffentlich zugänglichen Quellen.