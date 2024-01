(B) „Freie Linke“ auf Luxemburg-Liebknecht-Demonstration am 14.01.2024

Die sogenannte „Freie Linke“ ist eine verschwörungsideologische Gruppe mit linker Optik aber fast ausschließlich extrem rechten Inhalten. Die Gruppe kooperiert seit ihrem Bestehen bundesweit stillschweigend mit praktisch allen Gruppierungen der radikalen Rechten von AfD, Freie Sachsen bis zu PEGIDA und III.Weg. In den letzten Monaten trat die sogenannte „Freie Linke“ auch offen als aufrufende Gruppierung gemeinsam mit z.B. PEGIDA auf. Inhaltlich hat die Gruppe kein Problem damit, extrem rechte Publikationen wie COMPACT, Junge Freiheit oder Deutschland Kurier zu verbreiten. Am Sonntag den 14.01.2024 lief eine Gruppe „Freie Linke“ am hinteren Ende der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration mit. Die Rechten hielten sich dabei immer in der Nähe und im Schutz der Bullen auf. Wir hoffen, dass die Schweine an anderer Stelle schneller erkannt werden.