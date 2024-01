Brutaler Angriff auf die LL-Demo in Berlin

Bei der heutigen Luxemburg Liebknecht Gedenkdemo wurden durch einen massiven Polizeiangriff etliche Leute verletzt. Eine Person blieb längere Zeit regungslos liegen, wobei er wohl aus Ohren und Nase blutete. Dabei soll es sich verschiedenen Meldungen nach um einen 65-jährigen handeln. Er wurde offenbar in eine Intensivstation eingeliefert. Weitere Personen wurden mit Platzwunden im Gesicht gesehen und eine Person hat laut Berichten einen Knochenbruch erlitten.

Der Angriff der Polizei kam nach der Entfernung und Kontrolle einer Person wegen einem Slogan, der mit "From the sea to the river..." begann. Die Demo kam geschlossen zum Ort der Kontrolle zurück. Dort eskalierte die Polizei die Lage, wobei sie auch auf starken Widerstand stieß. Es gab zahlreiche Festnahmen.