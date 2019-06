Aufruf zur Liberation-Tour 2019 Von Mittenwald nach Distomo!

AK Angreifbare Traditionspflege

Sechs wichtige Neuigkeiten (Stand 30.5.2019):

1. Triantafyllos Mitafidis, Mitglied des griechischen Parlaments und Präsident der überparteilichen Parlamentskommision zur Schuldenfrage von Deutschland an Griechenland, kommt zur Liberationtour 2019 nach München und Mittenwald und unterstützt die Gedenkinspektion des Gebirgsjäger-Veteranentreffens am 6. Juni in Mittenwald.

2. Der Regisseur des Dokumentarfilms über das Gebirgsjäger-Massaker von Ligiades "Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland" Chrysanthos Konstantinidis (Athen), wird bei der bayerischen Erstaufführung im Rathaus von Mittenwald anwesend sein.

3. Die Gemeinde Mittenwald leiht uns für die Filmvorführung im Rathaus eine Leinwand.

4. Große Überraschung. Der Kameradenkreis der Gebirgstruppe gestattet 12 Teilnehmer*innen der Internationalen Gedenkinspektion die Teilnahme an der Brendtenfeier und die Niederlegung eines Kranzes.

5. Nach Auskunft des Kameradenkreises hält der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Peter Tauber heuer auf der Brendtenfeier eine Ansprache. Ob es inhaltlich um den neuen Traditionserlass und die kritisierte Verehrung der Weltkriegsveteranensoldaten in Mittenwald geht, ist nicht bekannt.

6. Nie wieder Faschismus - nie wieder Horrido!

Liberation-Tour 2019 Von Mittenwald nach Distomo (aktueller Stand) 3. Juni 2019 Salzburg18.00 Uhr an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Salzburg, Rudolfskai 42Mörder unterm Edelweiß. NS-Kriegsverbrechen der Gebirgsjäger und ihre TraditionspflegeMit: Regina Mentner, Ralph Klein, Stephan Stracke (AK Angreifbare Traditionspflege) 4. Juni 2019 München 19:00 Uhr DGB-Haus Schwanthalerstraße 64,Die Kriegsverbrechen der 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division in GriechenlandDie Massaker der 1. Gebirgsdivision in Albanien und im EpirusEntschädigung der NS-Opfer - Bestrafung der NS-Täter Es sprechen: - Dr. Efsthatios Chaitidis, Überlebender des Massakers von Pýrgoi- Aristomenis Syngelakis (Athen/Viannos), Nationalrat für die Entschädigungsforderungen Griechenlands gegenüber Deutschland- Pandora Ndoni (Borovë/Albanien), Überlebende des Gebirgsjäger-Massakers in Albanien- Ralph Klein, (Witten), Historiker Grußwort: Triantafyllos Mitafidis, Mitglied des griechischen Parlaments und Präsident der überparteilichen Parlamentskommision zur Schuldenfrage von Deutschland an Griechenland Veranstalter: AK Angreifbare Traditionspflege in Kooperation mit der DGB-Jugend München, mit dem Kurt Eisner Verein, mit der VVN-BdA München und dem AK Distomo 5. Juni 2019 Liberation-Tour 2019 durch München und Oberbayern 10:00 Uhr Pressekonferenz vor dem NS-Dokumentationszentrum, Max Mannheimer Platz 1u.a. mit Aristomenis Syngelakis, Nationalrat (Athen),Pandora Ndoni (Borovë/Albanien), Überlebende desGebirgsjäger-Massakers in Albanien,Helmuth Riewe, Verein Dialogos, Delmenhorst 11:00 Uhr Transparent-Aktion für die Entschädigung der griechischen und albanischen NS-Opfer: "Der Freistaat Bayern muss zahlen!" vor dem Regierungssitz des bayerischen Ministerpräsidenten - Bayerische Staatskanzlei, Pilotystraße 12:00 Uhr Gedenken vor dem ehemaligen Jüdischen Altersheim an der Reichenbachstr. 27 in Erinnerung an die 7 Holocaust-Überlebenden, die am 13. Februar 1970 einem mörderischen antisemitischen Brandanschlag zum Opfer fielen. ca. 13:00 Uhr Gedenken am sog. Russengrab auf dem Gräfelfinger Friedhof in Erinnerung an die am 2. Mai 1919 von Freikorps-Soldaten ermordeten 53 russischen Gefangenen ca. 15.00 Uhr Teach In vor dem Schloss Seeseiten am Starnberger See. Finanziert Milliardär August Baron von Finck verdeckt die AfD? Zur familiären Kontinuität bei der Finanzierung rechter und nazistischer Parteien. 18:00-22.00 Uhr Mittenwald Kundgebung am Gries vor dem Kameradschaftsabend der Gebirgsjäger, 19:30 Uhr Rathaus Mittenwald „Heinrich-Noe-Saal“ 1. OG.Vorführung des griechischen Dokumentarfilms über das Massaker von Ligiades: Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland. Der Regisseur des Films, Chrysanthos Konstantinidis (Athen), wird anwesend sein. 6. Juni 2019 Mittenwald 11:00 Uhr Obermarkt Mahnwache gegen das Traditionstreffen der GebirgsjägerGespräch mit Pandora Ndoni (Borovë/Albanien), Überlebende des Gebirgsjäger-Massakers in Albanien und mit Aristomenis Syngelakis, Nationalrat (Athen)Triantafyllos Mitafidis (Saloniki), Mitglied des griechischen Parlaments und Präsident der überparteilichen Parlamentskommision zur Schuldenfrage von Deutschland an Griechenland 14:00 Uhr Internationale Gedenkinspektion der Brendtenfeier zur Kontrolle des Gedenken des Kameradenkreises am Hohen BrendtenAbfahrt 13:30 in Mittenwald Wir wollen mit einer internationalen Delegation, mit Angehörigen der Opfer, mit PressevertreterInnen und anderen die Gedenkfeier inspizieren. Wir möchten an der Veteranen-Feier auf dem Berg in Mittenwald teilnehmen, die Einhaltung des neuen „Traditionserlasses“ kontrollieren, der die positive Bezugnahme auf die Wehrmacht verbietet und zusammen mit Angehörigen der NS-Opfer einen Kranz für die Opfer der deutschen Gebirgstruppe niederlegen. ab 13:30 Uhr Gröblweg / Luttenseestr. Kundgebung gegen die Brendtenfeier: Bestrafung der NS-Täter - Entschädigung der NS-Opfer 10. Juni 2019 Gedenkfeier in Distomo Was uns in Mittenwald erwartet... https://www.rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/bundeswehr/gebirgsjaeger.html Der Mittenwalder Landbote http://antifacafewuppertal.blogsport.eu/files/2019/05/mittenwalder-landbote-2019.pdf und der Kriminalroman zur Liberation-Tour Der Kriminalroman "Hinterwald" ist heute erschienen!Das Buch kostet 20,00 und ist über denoantri@web.deund über den Buchhandel bestellbarISBN: 978-3-943643-13-8 https://www.facebook.com/notes/angreifbare-traditionspflege-neue-folge/h... Audio-Kapitel aus Hinterwald Teil 1 - Hinterwald



http://antifacafewuppertal.blogsport.eu/files/2019/05/01-hinterwald.mp3



Teil 2 - Nea Churio



http://antifacafewuppertal.blogsport.eu/files/2019/05/02-nea-churio.mp3 Aufruf zur Liberation-Tour 2019 - Von Mittenwald nach Distomo

Entschädigung der NS-Opfer - Bestrafung der NS-Täter!

3. Juni 2019- 10. Juni 2019 - Salzburg - München - Friedhof Gräfelfing - Schloss Seeseiten - Mittenwald - Hoher Brendten - Distomo



2019 jähren sich die NS-Kriegsverbrechen der 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division in den griechischen Orten Distomo, Pyrgoi und Klissoura zum 75. Mal.



Am bekanntesten in Deutschland ist das Massaker in Distomo. Am 10. Juni 1944 ermordeten Polizeisoldaten der 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division 218 Bewohner des Dorfes Distomo in Mittelgriechenland. Zu den Opfern zählten vor allem alte Menschen, Frauen, 34 Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren und vier Säuglinge im Alter von zwei bis sechs Monaten.



Seit fast zwanzig Jahren versuchen Überlebende aus den verschiedenen Opfergemeinden in Griechenland gemeinsam mit dem „Nationalrat für die Entschädigungsforderungen Griechenlands gegenüber Deutschland“ und dem AK Distomo Entschädigungszahlungen für alle NS-Opfer und die Rückzahlung der vom Deutschen Reich abgepressten Zwangsanleihe durchzusetzen.



Wir werden zum 75. Jahrestag des Massakers von Distomo nach Griechenland reisen und wollen auf dem Weg dahin mit möglichst vielen Initiativen wieder Druck machen für eine gerechte Entschädigungslösung.



Mörder unterm Edelweiß



Ebenfalls 1944 ermordeten Gebirgsjäger im französischen Vercors und im italienischen Camerino und Fabriano ZivilistInnen und Gefangene. Am 25. März 1944 umstellten deutsche Truppen unter dem Oberbefehl des Gebirgsjäger-Generals Hubert Lanz das jüdische Viertel in Joaninna und verhafteten 1.700 jüdische Menschen, die mit LKWs nach Larissa zum Deportationszug nach Auschwitz gebracht wurden. Viele von ihnen starben kurz nach der Ankunft in den Gaskammern von Auschwitz.



Die Verbrechen der Mörder unterm Edelweiß begannen bekanntlich mit der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919 und den Massakern im Ruhrgebiet 1920. Vom ersten Tag des zweiten Weltkrieges an, massakrierten die Gebirgstruppen der Wehrmacht ZivilistInnen. Die Blutspur der Gebirgsjäger zog sich von Polen, über die Sowjetunion, nach Albanien, Griechenland, Italien und Jugoslawien. Sie waren verantwortlich für die Ermordung von tausenden italienischen Kriegsgefangenen auf Kephalonia und Korfu und waren an der Deportation der griechischen Juden und Jüdinnen nach Auschwitz beteiligt.

Der AK Angreifbare Traditionspflege organisiert seit 2002 Protestaktionen gegen das Gebirgsjäger-Veteranen-Treffen im bayrischen Mittenwald und bemüht sich, durch historische Recherchen und vielfältige Aktionen, NS-Täter zur Verantwortung zu ziehen. Als wir 2002 mit unserer Kampagne begannen, trafen wir die Verantwortlichen für die Massaker und für die Deportationen meist noch lebend an. So trafen sich die Mörder der 317 ZivilistInnen aus dem griechischen Kommeno - von der Justiz unbehelligt - als Kompanie-Kameradschaft regelmäßig in Gasthäusern.

Für einen Offizier, der die Deportation der Athener Juden nach Auschwitz mitverantwortete, spielte eine Bundeswehr-Kapelle zum Geburtstag auf. Bei der Brendtenfeier stolzierten Ritterkreuzträger noch mit ihren Hakenkreuz-Orden herum. Das hat sich seit unseren Interventionen grundlegend geändert: Wir veröffentlichten Namenslisten mit Verdächtigen und organisierten Demos vor den Häusern der nicht verurteilten NS-Kriegsverbrecher. Die Treffen der in Kriegsverbrechen verwickelten Kompanie-Kameradschaften hörten aus Angst vor Strafverfolgung schlagartig auf. Auch die erfolgte Verurteilung des Gebirgsjägers Josef Scheungraber wegen seiner Beteiligung am Massaker im italienischen Falzano wäre ohne unsere vielfältigen „Bemühungen“ und dadurch erzeugten öffentlichen Druck so wohl nicht erfolgt.



Unterstützt wurden wir in der gesamten Zeit von WiderstandskämpferInnen und Überlebenden der Massaker. Mit dabei waren z.B. Peter Gingold, Ludwig Baumann, Amos Pampaloni, Christina Dimou, die heute nicht mehr unter uns sind.

Wir werden 2019 wieder nach Mittenwald zurückkehren und erneut gegen das Kriegsverbrechertreffen am Hohen Brendten demonstrieren.



Kommt mit uns zur Liberation-Tour 2019!



Unterstützt die Forderungen nach Entschädigungen für alle NS-Opfer und nach Bestrafung der NS-Täter mit eigenen Aktionen.



Nie wieder Faschismus - nie wieder Horrido!



AK Angreifbare Traditionspflege – Neue Folge



Kontakt: angreifbare.traditionspflege@web.de