[LE] Freiheit für Benni!

Seit dem 05. Januar ist unser Gefährte in der JVA Leipzig inhaftiert [1]. Auch wenn sie uns räumlich von dir getrennt haben, hoffen wir, dass dich unsere Worte und Gedanken erreichen. Was uns in diesen schweren Tagen tröstet, ist der gemeinsame Austausch über die vielen Momente, die wir mit dir verbinden. Über die guten Stunden im Plenum, in der WG-Küche oder am See. Wir können uns kaum vorstellen, wie es dir gerade gehen mag, aber hoffen sehr, dass die Wärme unserer Freund:innenschaften auch in deine kalte Zelle strahlt. Im Denken an unsere geteilten Erfahrungen und dem Träumen von einer anderen Zukunft sind wir jeden Tag mit dir verbunden. Die nächsten Monate werden für dich und für uns alle herausfordernd, aber der Kampf für ein besseres Leben geht weiter: vor und hinter den Mauern, im Gerichtssaal und auf der Straße, wider der eigenen Angst und weiterhin gegen jede Herrschaft!

[1] Erklärung der Soligruppe: https://de.indymedia.org/node/330573