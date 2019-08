Rolf Schlierer (AfD) geoutet

In der Nacht vom 21. auf den 22.05 haben wir den AfD'ler Rolf Schlierer bei sich Zuhause und auf seiner Arbeitsstelle besucht.

Vor seiner Arbeitsstelle "Anwaltskanslei Dr. Rolf Schlierer Neckarstar 2a (Neckartor)" haben wir in der Nachbarschaft Flyer verteil. Darin haben wir über den AfD Wahlkandidaten für die Kommunalwahl und seine ganz klare Nazivergangenheit aufgeklärt.



Zeitgleich wurde Schlierer auch noch Zuhause besucht. Auch hier wurde seine Nachbarschaft mit Flyer informiert, In seinem Briefkasten wurde Bauschaum hinterlassen und da alle guten Dinge drei sind, wurde bekam seine Garage einen neuen Anstrich mit dem Slogan "Schlierer=Nazischwein".

Das die Adresse auch für jede und jeden zugänglich ist "Hermann-Kurz-Str 27 Stuttgart Nord".

In Zeiten des Rechtsrucks, vor allem während dem Wahlkampfes lassen wir es uns nicht nehmen eigene Akzente zu setzen und das Problem beim Namen zu nennen. Auch den geistigen Brandstiftern von der AfD lassen wir es zu spüren bekommen, durch entfenren ihrer Wahlplakate oder wie hier durch einen Besuch Zuhause und auf der Arbeit - Nazis haben Namen und Adressen!

Hier der Text des Aufklärungsflyers den wir verteilt haben.

Liebe NachbarInnen,

Der Anwalt Rolf Schlierer wohnhaft in der Hermann-Kurz-Str. 27 (Stuttgart Nord) hat eine längere Nazivergangenheit hinter sich, früher mal Burschenschaftler (Burschenschaft Germania), NPD-Mitglied und führender Vertreter der rassistischen „Republikaner“. Heute ist Schlierer bei der AfD und gehört dem rechtskonservativen Flügel der AfD an. Im September leitete er eine Versammlung der AfD in Degerloch. Dort wurde der „Verein zu Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheit“ gegründet.

Der Verein hat 2017 maßgeblich die AfD in ihrem Wahlkampf durch Plakate, Verteilungen vom Extrablatt (rechte Zeitschrift) und durch Spenden unterstützt. Rolf Schlierer tritt bei den Kommunalwahlen am 26.5.2019 für die AfD an. Die AfD steht für knallharte neoliberale, rassistische und frauenfeindliche Politik. Zeigen Sie Schlierer, dass er in Ihrer Nachbarschaft nicht erwünscht ist.

Nazis aus der Anonymität holen!