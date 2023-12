Berlin Steglitz-Zehlendorf: 50 Spritfresser tiefergelegt

Manche Autos sind einfach unnötig und dienen nur dem Ego. SUVs und Luxusautos gehören dazu. Sie verpesten unsere Atemluft, blockieren unsere Straßen und sind wegen ihrer übermäßigen CO2-Emissionen für Vertreibung und Tod mitverantwortlich.

Vor diesem Hintergrund finden wir es erfreulich, dass in Berlin 2023 so viele SUVs plattgemacht wurden, wie wohl noch nie. Nach unserer Zählung sind weit über 1000 dieser Straßenpanzer Ziel von Attacken auf ihre Reifen geworden. Um dies zu feiern, haben wir vergangene Nacht SUVs und Porsche in Steglitz-Zehlendorf fahrtauglich gemacht. Je 1 Körnchen Kies pro Ventil und das an zwei Reifen je Auto. Ein Kontrollgang bestätigte den Erfolg: platte Reifen so weit das Auge reicht.

Getroffene Marken: Audi, Mercedes, BMW, Jeep, Land Rover, Range Rover. Jeweils besonders große Exemplare wurden ausgesucht. Dazu noch diverse Porsche (SUV und Nicht-SUV).

Mit Flyern an den Windschutzscheiben haben wir die Reichen gewarnt.