Potsdam: wieder Luft aus SUV-Reifen gelassen

Potsdam führt die Liste der deutschen Städte mit dem höchsten Anteil an SUVs an allen zugelassenen Autos an und hat sich so den unrühmlichen Titel "SUV-Hauptstadt Deutschlands" verdient. Geländewagen und SUVs verbrauchen unnötig viele Ressourcen bei der Herstellung, blasen mehr CO2 in die Luft als andere Autos, sind eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer:innen und verschwenden sinnlos den begrenzten Platz in unseren Städten. Kurz: SUVs sind der widerlichste Auswuchs des Autokapitalismus. Sie müssen weg. Aus diesem Grund haben wir zum wiederholten Mal in Potsdam zugeschlagen und die Luft aus den Reifen dieser Scheißkarren gelassen, indem die Ventile mit kleinen Steinchen präpariert wurden. Wir sind dabei nicht wählerisch. Vom Dacia Duster bis zum Porsche Cayenne, vom VW T-Roc bis zum 2,5-Tonnen-Monster: sie alle sind für uns legitime Ziele.

Auch "kleine" SUVs sind Zeichen für den Trend hin zu immer größeren Autos. Niemand braucht solche Autos wirklich, sie dienen dem reinen Protz und dem Gefühl, auf der Straße überlegen zu sein. Um den Klimakollaps abzuwenden, müssen solche Luxus-Emissionen zu allererst abgeschaltet und SUVs aus dem Verkehr gezogen werden. Die Besitzer:innen wurden mit einem Flugblatt an der Windschutzscheibe vor den platten Reifen gewarnt und über den Hintergrund der Aktion aufgeklärt.

Die Polizei behauptet, kein Muster beim Vorgehen der Tyre Extinguishers in Potsdam zu erkennen und dass wir nicht gezielt SUVs angreifen. Wir freuen uns über diese Inkompetenz, denn wenn die Polizei so unfähig ist, können wir auch in Zukunft ungestört SUVs platt machen.

Dennoch wollen wir die Lügen der Polizei nicht unkommentiert lassen. Denn Besitzer:innen von normalen Autos, Minivans etc. sowie Autos von Forstbetrieben oder von Menschen mit Behinderung werden von uns - sofern gut erkennbar - nicht angegriffen. Nur egoistische Besitzer:innen von Protzautos, wie SUVs oder Geländewagen, müssen in Potsdam auch in Zukunft Angst um ihr Eigentum haben.

Wir kommen wieder.