Farbe für die Grünen - Freiheit für Palästia

Die deutsche Regierungsparteien haben das Blut von schätzungsweise 20.000

Palästinenser*innen an den Händen. Dabei spielt die Partei DIE GRÜNE eine

besonders perfide Rolle. Während sie vorgeben für Frieden, Feminismus und

Humanität zu stehen, beschließen sie im Bundestag immer weitere

Rüstungsexporte nach Israel.

Damit beschließen sie einen menschenverachtenden Krieg, in dem der Tod

von Zivilist*innen nicht nur mutwillig in Kauf genommen wird, sondern das

Ziel ist.

Damit beschließen sie unglaubliches Leid und den Tod von Frauen und

mindestens 3.000 Kindern. Damit beschließen sie die Zerstörung jeglicher

palästinensischer Infrastruktur, wodurch das Leben in Gaza unmöglich wird.

Verlogener kann es nicht werden!

Die Auswirkungen dieser Politik spüren nicht nur die Menschen in Palästina. Auch

hier in Hamburg und vielen anderen deutschen Städten wird jede Solidarität mit

Palästinenser*innen strukturell unterdrückt. Palästinasolidarische Organisationen

erfahren massive Repression bis hin zum Verbot. Demonstrationen und

Kundgebungen werden verboten oder sind starker polizeilicher Kontrolle

ausgesetzt und müssen strengen Auflagen entsprechen. Migrantisch gelesene

Personen werden immer häufiger rassistischen und gewaltsamen Bullenkontrollen

unterzogen.

Dieser Rassismus, den aktuell vorallem Palästinenser*innen und Araber*innen

erfahren, spiegelt sich auch in der gesamten Medienlandschaft wieder. Einheitlich

wird eine bedingungslose Israelsolidarität propagiert. Genauso verhält es sich bei

den Parteien im Bundestag. Von der Linkspartei bis AfD, stellt niemand die

deutsche Staatsräson in Frage, die das Leid und die Ermordung von

schätzungsweise 20.000 Palästinenser*innen legitimiert. Denn was sie eint ist ihr

kapitalistisches und imperialistisches Interesse. Zusammen mit der deutschen

Rüstungsindustrie schließen sie Verträge ab um ihr Kapital zu vergrößern und

ihren Einfluss zu sichern. Dabei ist ihnen der Genozid an der palästinensischen

Bevölkerung scheiß egal. Arbeiter*innen weltweit werden nie von Krieg

profitieren. Es ist immer die herrschende Klasse, die daraus ihren Profit schlägt.

Solidarität bedeutet auch die Rolle der Herrschenden klar zu benennen und zu

bekämpfen.

Gegen deutsche Kriegstreiber und Aufrüstung!

Schluss mit Repression und Rassismus!

Krieg dem imperialistischen Krieg!

Hoch die internationale Solidarität & Freiheit für Palästina!