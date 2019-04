Köln: Antifa-Area Kalk!

Am Freitagabend zogen über 100 Antifas über die Kalker Hauptstraße und machten so auf das Köln-Kalkverbot für die AfD aufmerksam. Der Stadtteil hat sich in den letzten Jahren mehrfach als äußerst schlechtes Pflaster für Rechte bewiesen. Die Antifaschist*innen machten deutlich "Wenn die AfD kommt sind wir schon längst da!" und erteilten der AfD und ihrer Hörerschaft für den geplanten "Bürgerdialog" am Sonntag im Bürgerhaus Kalk eine klare Absage.