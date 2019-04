Keine Ruhe für den NS-Kriegsverbrecher Karl Münter

Keine Ruhe für Karl Münter!

Kundgebung vor dem Haus des verurteilten NS-Kriegsverbrechers Karl Münter, Nordstemmen.

„Er bereut nichts und er würde es wieder tun!“

(Rolande Bonte, Tochter des in Ascq von der SS ermordeten Eisenbahners Clovis Couque)

Wir besuchen heute, kurz vor dem 75. Jahrestag des Massakers von Ascq, den in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilten NS-Kriegsverbrecher und SS-Mann Karl Münter in Nordstemmen. Münter ist erst kürzlich einer breiten Öffentlichkeit durch eine Reportage des Fernsehmagazins Panorama bekannt geworden.

Münter war an einem Massaker der SS-Division Hitlerjugend im nordfranzösischen Ascq beteiligt, bei dem 86 Zivilisten erschossen wurden. Er wurde 1949 von einem französischen Militärgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt, aber nicht an Frankreich ausgeliefert. Und da er offensichtlich auf Urlaub in Frankreich verzichtet hatte, hat er keinen Tag im Gefängnis gesessen.

Seine Straflosigkeit hat zuletzt die Generalstaatsanwaltschaft Celle bestätigt. Sie stellte ein Verfahren im März 2018 ein. Laut der Staatsanwaltschaft dürfe "niemand wegen derselben Tat zweimal bestraft werden". Die Strafe aus Frankreich sei verjährt, eine eigenständige Anklage in Deutschland wegen Beihilfe zum Mord sei nicht rechtens.

Das Massaker von Ascq

In der Nacht des 1. April 1944 verübten Angehörige der Résistance einen Anschlag auf die strategisch wichtige Eisenbahnlinie. Die Sabotageaktion auf das Gleis traf einen Transportzug mit über 400 Soldaten der Waffen-SS-Division Hitlerjugend. Im Bahnhof von Ascq entgleisten zwei mit Panzern und Maschinengewehren beladene Wagons, verletzt wurde niemand.

Die Waffen-SS-Soldaten begannen noch in der Nacht und ohne jede vorherige Untersuchung auf Befehl von SS-Obersturmbannführer Walter Hauck eine Jagd auf alle Männer des Ortes. Sie wurden aus ihren Häusern herausgeholt und unter Schlägen auf die Straße getrieben. Schließlich wurden die Männer entlang der Bahnstrecke aufgestellt und einer nach dem anderen erschossen. Nach etwa zwei Stunden wurden die Erschießungen durch die Ankunft von deutschen Feldgendarmen, Bahnpolizei und frz. Gendarmen aus Lille unterbrochen - etwa 20 Männer, darunter der Bürgermeister, entkamen so dem Tod. Aber 86 willkürlich ausgesuchte Menschen zwischen 15 und 75 Jahren waren erschossen worden (...) Wenige Tage später nahmen die Deutschen nach Denunziation sechs weitere Einwohner von Ascq fest, Mitglieder der Widerstandsbewegung Voix du Nord, die der Öffentlichkeit als die Täter des Bahnanschlags präsentiert wurden. Sie wurden am 7. Juni 1944 im Fort Seclin bei Lille erschossen.

Die „längste Nacht“

„Diese Nacht veränderte das Leben von Rolande Bonte, geborene Couque, für immer. Sie war damals zehn Jahre alt, heute ist sie 85. "Ich schlief schon in unserem Kinderzimmer, da hörte ich plötzlich Lärm von der Treppe her", erzählt sie und zeigt mit der Hand zum Treppenhaus. Sie wohnt noch immer im Haus ihrer Eltern. "Ich hörte die schweren Stiefel raufmarschieren – bumm, bumm, bumm – und ich oben in meinem Bett dachte: Was ist das? Was ist das?"

Dann sind sie in unser Zimmer gekommen. Sie haben alle Bettdecken weggezogen, um zu sehen, ob da ein Mann schläft. Aber sie fanden nur mich und meine beiden kleinen Brüder, also sind sie wieder abgezogen." Was die kleine Rolande nicht wusste: Die Deutschen gingen auch ins Elternschlafzimmer und nahmen ihren Vater mit. Clovis Couque, Eisenbahner, 31 Jahre alt.“ (Text Panorama)

Karl Münter - Von den heutigen Nazis umschwärmt!

Während in der radikalen und gesellschaftlichen Linken das Interesse an Gedenkarbeit und Zeitzeug*innen spürbar abnimmt, stehen bei den Nazis Angehörige der „Erlebnisgeneration“ weiter hoch im Kurs. Insbesondere NS-Täter wie SS-Angehörige werden von den aktuellen Nazistrukturen (Thorsten Heise, Fretterode, Markus Walter, Kerpen etc.) hofiert und häufig als „Zeitzeugen“ zu Naziveranstaltungen eingeladen. Karl Münter wurde noch im November 2018 von hundert Nazis bejubelt, gemeinsam wurde auf dem Anwesen von Thorsten Heise an einem Denkmal für die Waffen-SS ein Kranz abgeworfen. Der Nazigreis verteilte sogar Autogramme an die jungen Nazis.

Auch im Panorama-Interview stellt Münter sich an die Seite der heutigen Nazigeneration.

Er bereut nichts, er leugnet den Holocaust und schwärmte davon, dass Adolf Hitler damals noch „durchgegriffen“ hätte.

„Zum Gedenken an die, die eines ungerechten Todes starben“ (Inschrift der Gedenkstele)

Mit unserer Kundgebung grüßen wir die Angehörigen der 86 Ermordeten aus Ascq, die Angehörigen der Sechs am 7. Juni 1944 im Fort Seclin bei Lille exekutierten Résistants der Bewegung Voix du Nord“, alle Veteranen der Résistance und alle Angehörigen der Widerstandskämpfer*innen!

„Die natürliche Regung eines Menschen mit Herz ist es, sich zu empören und leidenschaftlich gegen das Vergessen zu kämpfen und die Verbrecher, wie es die alliierten Richter von Nürnberg versprochen hatten, bis ans Ende der Welt zu verfolgen.“ (Vladimir Jankélévitch)

Wir werden jetzt Le Chant des Partisans (das Lied der Partisanen) spielen, hoffentlich verkriecht sich der Nazigreis vor Angst unter sein Bettchen.

Nichts und niemand ist vergessen!

Bestrafung der NS-Täter – Entschädigung aller NS-Opfer!

------ version francaise ----

Pas de tranquillité pour Karl Münter !

Manifestation devant la maison du criminel de guerre condamné Karl Münter, Nordstemmen

„Il ne regrete rien et il le faisait encore !“

(Rolande Bonte, fille du cheminot Clovis Couque, assassinée par le SS à Ascq)

Aujourd′hui, à la veille de 75e anniversaire du massacre de Ascq, on visite à Nordstemmen le NS-criminel de guerre et homme de SS Karl Münter, qui été comdamner à mort in absentia en France. Münter se faire connaître recemment au grand public par une emmission de la magazine de télévision Panorama.

Münter a assisté à un massacre de la division SS Hitlerjugend à Ascq dans le nord de la France, où 86 civilistes été abattu. Condamné à mort in absentia par un tribunal militaire en 1949, il n′étais pas extradé à la France. Et quand il a evidemment abandonné de faire des vacances en France, il n′a pas passé une seul journée en prison.

En dernier son impunité été confirmé par le procureur général à Celle. Il a passé une ordonnance de non-lieu en mars 2018. Selon le procureur „personne doit être condamné deux fois pour la même crime“. La pénalisation de la France serait périmé, une accusation à part entière pour complizité de meurtre n′etait pas légale.

Le massacre d′Ascq

Pendant la nuit de 1 avril 1944 des membres de la résistance ont saboté une ligne de chemin de fer importante. L′attaque sur la voie a frappé un train transportaat plus que 400 soldates de la division du Waffen-SS Hitlerjugend. À la gare d′Ascq deux wagons avec des chars et des mitrailleuses ont déraillé, personne été blessé.

Dans la même nuit, et sans aucune investigation, les soldates de la Waffen-SS sous la commande de Walter Hauck commence chasser tout les hommes du village. Sous coups ils été tirés de leurs maisons et poussés sur la rue. Finallement, les hommes été postés le long de la voie et fusillés l′un après l′autre. Après environ deux heures les exécutions été interrompu par l′arivée des gendarmes de champs allemande, de la police des chemins de fer et des gendarmes français de Lille – comme ça, autour de 20 hommes, entre eux le maire, ont échappés le mort. Cepandant 86 personnes entre 15 et 75 ans été choisi arbitrairement et fusillé (…) Quelque jours après les allemands ont arrêtés encore six habitants d′Ascq qui été dénoncer d′être membres de la movement de résistance Voix du Nord, qui été présenté au public d′être les auteurs de la sabotage. Ils été fusillés le 7 juliet au Fort Seclin, proche de Lille.

La „nuit le plus longue“

„Cette nuit a changé la vie de Rolande Bonte, née Couque, indéfectiblement. À l′époche elle avait 10 ans, aujourd′hui elle a85. „J′ai déjà dormi dans notre chambre d′enfants, quand j′ai entendu de la bruit par l′escalier“, elle raconte et montre vers la cage d′escalier avec son main. Elle habite encore dans la maison de leurs parents. „J′entendu les bots lourds marcher en haut – boum, boum, boum – et moi, en haut là dans mon lit, j′ai pensé : C′est quoi ? C′est quoi ?“

Puis ils sont venus dans notre chambre. Ils ont retiré toutes les couvertures pour voir si un homme dormait là. Mais ils ne nous ont retrouvés que moi et mes deux petits frères, alors ils sont repartis." Ce que la petite Rolande ne savait pas, c'est que les Allemands allaient aussi dans la chambre de leurs parents et emmenaient leur père avec eux. Clovis Couque, cheminot, 31 ans.“ (texte de l‘émission „Panorama“)

Karl Münter – idolatré par les néonazis d‘aujourhui

Alors que dans la gauche radicale et sociale, l'intérêt pour les travaux de commémoration et les témoins contemporains* diminue sensiblement, parmi les membres nazis de la "génération de l'expérience" continuent à être très appréciés. Les auteurs nazis et les membres SS en particulier sont courtisés par les structures nazies actuelles (Thorsten Heise, Fretterode, Markus Walter, Kerpen, etc.) et fréquemment invités aux événements nazis comme "témoins contemporains". Karl Münter a été acclamé par une centaine de nazis en novembre 2018, et ensemble une couronne a été déposée sur un monument à la Waffen SS sur le domaine de Thorsten Heise. Le riz nazi a même donné des autographes aux jeunes nazis.

Dans l'interview panoramique, Münter se tient également aux côtés de la génération nazie d'aujourd'hui. Il n'a pas de regrets, il nie l'Holocauste et s'est extasié sur le fait qu'Adolf Hitler avait "agi" à l'époque.

"À la mémoire de ceux qui sont morts d'une mort injuste" (Inscription de la stèle commémorative)

Nous saluons les proches des 86 assassinés d'Ascq, les proches des six résistants du mouvement "Voix du Nord" exécutés à Fort Seclin près de Lille le 7 juin 1944, tous les vétérans de la Résistance et les proches des résistants !

"L'impulsion naturelle d'un homme de cœur est de se révolter et de lutter avec passion contre l'oubli et de persécuter les criminels jusqu'aux extrémités de la terre“, comme l'avaient promis les juges alliés de Nuremberg. (Vladimir Jankélévitch) Nous donnons maintenant Le Chant des Partisans et nous espérons que le viellard nazi se terre de crainte sous son lit.

Rien et personne n‘est oublié !

Punition des coupables nazi – réparation de tous les victimes des nazis

------------------- liste des victimes ----------------------

Keine Ruhe für NS-Kriegsverbrecher Karl Münter!

Die Opfer des SS-Massakers von Ascq sind nicht vergessen!

Les victimes du SS-massacre ne sont pas oubliées!

01. Lucien Albert, 38 ans (prisonnier en congémaladie).

02. Henri Averlon, 49 ans (employé de chemin de fer, sinistréd'Hellemmes).

03. Claude Averlon, 21 ans (employé de chemin de fer, sinistréd'Hellemmes).

04. René Balois, 29 ans (habitant de Roubaix).

05. Gaston Baratte, 46 ans (industriel, dirigeantd'untissagespécialisépourl'ameublement).

06. Louis Beghin (artisanmenuisier), 32 ans.

07. Robert Billaux, 44 ans (prisonnierrapatrié).

08. Pierre Brillet, 75 ans (négociant en grain et engraisretraité).

09. Maurice Carpentier, 44 ans.

10. Edgar Castain, 60 ans (négociant).

11. René Catoire, 61 ans (horloger-bijoutier).

12. Gaston Chrétien, 39 ans (artisan-serrurier, président de la Ligueouvrièrechrétienne).

13. Henri Comyn, 24 ans.

14. Arthur Couque, 35 ans.

15. Clovis Couque, 31 ans (employé de chemin de fer).

16. Pierre Courmont, 38 ans.

17. Maurice Cousin, 35 ans (abbé, vicaire).

18. René Crucq, 36 ans.

19. Henri Debachy, 34 ans.

20. Julien Declercq, 42 ans.

21. Emile Decourselle, 58 ans (garde-champêtred'Ascq).

22. Louis Deffontaine, 32 ans (habitant de Baisieux).

23. Henri Dekleermaker, 20 ans (garde-voie).

24. Eugène Delannoy, 45 ans.

25. René Delattre, 52 ans (patron de café de la gare).

26. Henri Delbecque, 54 ans (jardinier-concierge d'AndréGuermonprez).

27. Fernand Delcroix, 23 ans (épicier, gérant de la succursale des Docks du Nord).

28. Paul Delemotte, 40 ans (cultivateur, prisonnierrapatrié).

29. Albert Demersseman, 25 ans.

30. Michel Depoorter, 50 ans (belge, commerçant, pris à tortpourun terroriste15).

31. Charles Descamps, 40 ans.

32. Marcel Descatoire, 43 ans.

33. Gaston Desmettre, 45 ans (employé de chemin de fer, sinistréd'Hellemmes).

34. Louis Desrumaux, 18 ans (habitant de Tressin).

35. Emile Dété, 47 ans.

36. Léon Dewailly, 41 ans (entrepreneur de couverture).

37. Henri Dillies, 47 ans.

38. Charlemagne Dubrulle, 64 ans (épicier).

39. Roger Duretz, 23 ans (employé de chemin de fer).

40. Charles Dutilloy, 45 ans (membre du réseau W.O.).

41. Georges Facon, 40 ans.

42. Maurice Follet, 40 ans.

43. Jules Francke, 36 ans (sinistré de Fives).

44. Henri Guilleron, 60 ans (abbé, curé).

45. André Grimonpont, 35 ans (employé de chemin de fer).

46. André Guermonprez, 39 ans (industriel).

47. Raoul Hebert, 45 ans.

48. Jules Hennebique, 55 ans (employé de chemin de fer).

49. Apollinaire Hennin, 71 ans (employé de chemin de ferretraité).

50. Jules Horbez, 52 ans.

51. Pierre Lallard, 43 ans (prisonnierrapatrié).

52. Maurice Langlard, 46 ans (dirigeant de la Ligueouvrièrechrétienne).

53. Constant Lautem, 38 ans (garde-voie).

54. Gustave Lhernould, 48 ans.

55. Paul-Henri Lhernould, 17 ans (élève de seconde au collège moderne de Lille).

56. Paul-Alphonse Lhernould, 57 ans.

57. Paul Leruste, 33 ans.

58. Paul Macaigne, 53 ans (grand blessé).

59. Georges Marga, 24 ans.

60. Maurice Menez, 41 ans.

61. Paul Meplont, 72 ans.

62. François Noblecourt, 45 ans.

63. Jean Nuyttens, 40 ans.

64. André Ollivier, 31 ans (aiguilleur de trains).

65. Paul Otlet, 36 ans.

66. Georges Oudart, 35 ans (artisan-menuisier, ancienprisonnier).

67. Arthur Pottié, 71 ans (cafetier).

68. RaphaëlPoulain, 31 ans (employé de chemin de fer).

69. Arthur Rigaut, 49 ans.

70. Auguste Ronsse, 63 ans.

71. Jean Roques, 15 ans (élève au LycéeFaidherbe à Lille).

72. Maurice Roques, 48 ans (receveur des postes).

73. Robert Rouneau, 45 ans (industriel).

74. Lucien Sabin, 42 ans (industriel, anciencapitaine de chars d'assaut, prisonnierrapatrié).

75. Henri Six, 29 ans.

76. Gustave Thieffry, 66 ans.

77. Maurice Thieffry, 47 ans.

78. Michel Thieffry, 19 ans.

79. Jean Trackoen, 20 ans (ouvriermétallurgiste).

80. René Trackoen, 16 ans (ouvriermétallurgiste).

81. Robert Trehoust, 38 ans (ex-lieutenant d'artillerie, prisonnierrapatriénote 1).

82. Roger Vancraeynest, 16 ans.

83. Maurice Vandenbussche, 22 ans (cheminot).

84. René Vandermersche, 24 ans (membre du réseauVoix du Nord).

85. Albert Vanpeene, 22 ans (employé de chemin de fer).

86. Paul Vermus, 59 ans.