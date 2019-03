Neonazi in Göttingen geoutet: Ann-Marie Diederichs

Ann-Marie Diederichs aus Alfeld ist eine 18-jährige Naziaktivistin. Seit Herbst 2018 wohnt sie im Guldenhagen 39, 37085 Göttingen und studiert an der Uni Göttingen Germanistik und Geschichte auf Lehramt.

Die junge Studentin zeigt sowohl in sozialen Netzwerken als auch auf politischen Veranstaltungen ihre nationalsozialistische Gesinnung. So ist sie beispielsweise eines der Mädchen, die auf der Instagram-Seite die.blitzmaedchen für Fotos in Uniformen von Wehrmachtshelferinnen posiert. Damit glorifizieren sie und ihre Freundinnen die Zeit des III. Reichs. Mit dabei ist unter anderem ihre Göttinger Freundin Kim Dietrichsen.

Daneben hat sie auch starke Verbindungen zu klassischen Neonazi-AktivistInnen. So war sie 2017 mit Joost Nolte zusammen, einem Goslarer Aktivisten des extrem rechten Kollektiv Nordharz, Mitbegründer des örtlichen Kreisverbands der Partei „Die Rechte“ und Organisator des neonazistischen „Tag der deutschen Zukunft“. Gemeinsam besuchten die beiden diverse Neonazi-Veranstaltungen, z.B. einen geschichtsrevisionistischen Trauermarsch am 11.03.2017 in Dessau oder den von NPD-Kader und Combat-18-Mitbegründer Thorsten Heise organisierten Eichsfeldtag in Leinefelde am 06.05.2017. Am 29.07.2017 war sie außerdem Besucherin des bekannten Rechtsrock-Festivals in Themar.

Auch nach ihrer Trennung von Joost Nolte ist Ann-Marie Diederichs weiterhin in extrem rechten Kreisen aktiv. Erst letzten Monat war sie Teilnehmerin eines geschichtsrevisionistischen Trauermarschs in Dresden. In Göttingen pflegt sie enge Kontakte zu den gewalttätigen Neonazis Felix Leonhard Hauser, Philippe Navarre, Paul Sass und weiteren.

Ann-Marie Diederichs ist trotz ihres jungen Alters eine ideologisch gefestigte Neonazi-Aktivistin. Zeigt ihr, dass extrem rechte AktivistInnen in Göttingen nicht geduldet werden!

Für mehr Infos (auch über andere Göttinger Nazis) besucht die Website: https://ausgetobt.blackblogs.org/