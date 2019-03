(DD) Allianz angegriffen

Auch ein Sicherheitsdienst konnte das Allianz-Büro in der Tiergartenstraße 32 (01219 Dresden) am 19. März 2019 nicht schützen. Wir warteten bis der Büttel der "Sicherheit" abfuhr und schlugen dann zu. Neben eingeschlagenen Scheiben hinterließen wir die Botschaft "PKK" (Partiya Karkerên Kurdistanê) an den Wänden des Gebäudes um allen offensichtlich klar zu machen, weshalb es diese Aktion gab. Die Allianz Versicherung investiert in zahlreiche Rüstungsunternehmen aus reiner Geldgier und finanzierte somit u.a. den Leopard 2 Panzer, welcher dem türkischen Faschismus helfen sollte die KurdInnen zu vernichten.

Die Liste der Profieteure und Finanziers von Krieg sind lang, greifen wir sie an!

Freiheit für Abdullah Öcalan!