[B] Broschüre - Aktuelles und Vergangenes zu Neonazis in Neukölln

Recherche Neukölln - Aktuelles und Vergangenes zu Neonazis in Neukölln

Liebe Leser*innen!

Die Neuköllner Neonazi-Kader aus den 2000er Jahren, wo sind sie geblieben? Diese Frage wurde in einem Aufruf zur Antifa-Demo in Südneukölln anlässlich des 28. Jahrestages der Ermordung von Silvio Meier als ein Beispiel für die offenen Fragen genannt, denen Antifaschist*innen in Neukölln nachgehen könnten.

Wir Antifaschist*innen machen uns schon seit jeher das Wissen aus der Vergangenheit zu Nutze, um im Hier und Heute in die Offensive zu gehen. Daran wollen wir mit dieser Broschüre anknüpfen. Wir wollen das Wissen über die Entstehung rechtsextremer Netzwerke in Neukölln mit einem Überblick zu den aktuell im Bezirk relevanten extrem rechten und neonazistischen Strukturen verbinden. Der ernüchtern abgeschlossene Strafprozess gegen einige Neonazis und der stockende parlamentarische Untersuchungsausschuss unterstreichen aus unser Sicht die Notwendigkeit, selbst die Initiative zu ergreifen.

Ausgehend von einem einführenden Artikel zu den damaligen Entwicklungen, die schließlich in mehrere neonazistische Anschlagsserien in Neukölln mündeten, werden die letzten erfolglosen Versuche der bedeutungslosen NPD beleuchtet, auf sich aufmerksam zu machen. Der „III. Weg“ als neuester Organisierungsversuch von Neonazis wird vorgestellt und die Schnittmengen der Neuköllner AfD mit dem sogenannten „Neukölln-Komplex“ herausgearbeitet.

Eingerahmt werden diese Inhalte durch Fotos von Schauplätzen diskriminierender und reaktionärer Gewalt im Bezirk. Diese etwa durch Registerstellen dokumentierten Beispiele verweisen darauf, dass Antisemitismus, Rassismus, Misogynie und LGBTIQ-Feindlichkeit in Neukölln nicht nur von organisierten Neonazis ausgeht, sondern in weiten Teilen der Gesellschaft verwurzelt bleiben. Wir hoffen, diese Broschüre kann aktiven Antifaschist*innen als Wissensbasis und Ausgangspunkt dienen, Neonazis und rechten Strukturen in Neukölln auf die Pelle zu rücken!

Verbreitet und verteilt die Broschüre gerne weiter.

Kontakt: neukoelln.recherche [at] systemli.org

Broschüre als pdf: hier im indymedia-Artikel

Broschüre als print: Schwankende Weltkugel, Schwarze Risse und Cafés und Läden eures Vertrauens

Inhalt

01 Editorial

02 Die Vorgeschichte: Von den „Neuköllner Baseballschlägerjahren“ zum III.Weg

05 Der III. Versuch: Wie Neonazis (erneut) versuchen in Neukölln Einfluss zu gewinnen

08 Die Neuköllner NPD: „Schutzzonen-Kampange“ – ein letzter Versuch?

12 Die Neuköllner AfD: Plötzlich seriös und ausgemistet?

16 Service