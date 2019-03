(B) Volkslehrer- Nazis bei der Demonstration gegen den "Thor Steinar"-Laden in Spandau

Da die Nazis von einem Großteil der Demonstrationsteilnehmer*innen nicht oder zu spät erkannt wurden, halten wir es für notwendig hier Bilder von ihnen zu veröffentlichen und Antifaschist*innen zu warnen.

Der Typ in der blauen Jacke trug auf einigen rechten Veranstaltungen in der Vergangenheit ein Schild mit der Aufschrift „Patriot mit Migrationshintergrund“.

Wir suchen weitere Infos zu den Personen.

Wer kennt die gesuchten Personen und kann Angaben zu Namen, Adressen oder Beruf machen?

Alle Infos sind ausdrücklich willkommen. Veröffentlichen könnt ihr die Infos entweder öffentlich hier in den Kommentaren oder aber ihr schickt sie per Mail an woistwaldo@riseup.net.

Einige Antifaschist*innen

Bild 1: „Tag der Nation“ in Berlin, 3.10.2018

Bild 2: „Reichstanz“ des Volkslehrers auf der Bundestagswiese, 09.09.2018

Bild 3: AfD- Demonstration gegen den Migrationspakt Berlin, 11.11.2018

Bild 4: AfD- Demonstration gegen den Migrationspakt Berlin, 11.11.2018

Bild 5: „Für deutsche Kultur in Deutschland“ Veranstaltung vor dem „Reichstag“, 19.01.2019

Bild 6 – 8: Demonstration gegen „Thor Steinar“-Laden in Spandau 23.03.19

