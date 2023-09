Willkommen im Patriarchat! K3, halt die Fresse

Was ist da los in Köln?

Da nutzt ein Typ um die 50, zuletzt organisiert in der Interventionistischen Linken, jahrelang seine Machtposition, um sich in seinem Dating-Life Vorteile zu verschaffen.

Dann wird derselbe Cis-Typ - möglicherweise zu Unrecht - wegen eines anderen sexuellen Übergriffs öffentlich geoutet.

Und jetzt? Andere alternde Cis-Menners & friends rasten total aus, weil der Typ beschuldigt wurde und starten eine Soli-Kampagne. Eine Auseinandersetzung mit seinem bisherigen mackrigem und übergriffigem Verhalten gibt es jedoch nicht.. dazu später mehr.

Dass der Typ die Betroffene anzeigt und zu einem ex-Anwalt aus der berüchtigten Anwaltskanzlei Höcker rennt - die rechte Promi-Hauskanzlei für AfD und Pickup-Artists - ist dann auch scheißegal?

Radikale Linke verlassen sich ab jetzt auf den Rechtsstaat?

Eine derartige Kanzlei kann sich übrigens nicht jede*r leisten - für die anwaltliche Vertretung soll dann laut K3 die linke Szene Geld sammeln? Seriously?Und spielen wir das doch mal weiter durch: Es kommt zum Prozess, das Gericht spricht den "Angeklagten" für unschuldig. Ist er dann von jeglichen sexistischen Vorwürfen reingewaschen?

So einfach funktioniert das nicht.

Nun kurz zu einer allgemeinen Betroffenen-Perspektive:

FLINTA*Personen müssen Übergriffigkeiten erleben (bzw. überleben) und ihnen wird nicht einmal ansatzweise geglaubt oder bekommen derartigen Support, schon gar nicht in Form einer Soli-Kampagne. Dass in diesem Fall derart aufgefahren und quasi eine Recherche-Gruppe nach der anderen gegründet wird, um (natürlich super neutral) “die Wahrheit aufzudecken“, sollte absolut jeder Mensch mit feministischem Spürsinn die Alarmglocken schrillen lassen.

Wir glauben den einzelnen FLINTA*-Personen von euch, dass sie Angst hatten, ebenfalls Teil dieses angeblich existierenden Männernetzwerks zu sein. Eine sinnvollere Reaktion wäre gewesen, eine Soligruppe zu gründen, die mögliche weitere Betroffene supportet und versucht herauszufinden, inwiefern es diese Gruppe gab (hätte übrigens auch die IL machen sollen).

Willkommen im Patriarchat by the way.

Mit überheblicher Arroganz überschüttet der Soliverein K3 nun stattdessen seit Monaten regionale bis bundesweite Verteiler und Kanäle mit ihren Verlautbarungen.

Im Namen eines angeblichen Feminismus ist die Gruppe aber in Wirklichkeit autoritär und antifeministisch unterwegs: So trieft es aus jeder Zeile.

Zugleich ist K3 raumeinnehmend - sie verhindern damit jegliche Möglichkeit für eine eigentlich notwendige szeneinterne, gruppenübergreifende konstruktive Diskussion. Ihre Beiträge gipfeln in unangenehm voyeristischen Leaks von IL-Interna und Intimem - HDF! Das geht hart auf die Nerven und das will keine*r wissen. Abgesehen davon triggert es Personen, wenn ihr so etwas immer und immer, und immer wieder in Gruppen teilt.

Mag aber bislang niemand laut sagen, wie ihr nervt, denn ungern wird sich mit manch anerkannter Szenegröße angelegt...

K3, es ist alles nicht so einfach und unterkomplex und in gut oder böse unterteilbar, wie ihr es behauptet. Da wird die eigene Unfehlbarkeit abgefeiert, indem Fehler und Failures allein bei der IL gesucht werden. So braucht es dann natürlich keine tiefere und inhaltliche Auseinandersetzung mit Sexismus und sexistischer Gewalt in der Linksradikalen Szene. Bloß nicht die Frage aufwerfen, wie ähnliches in den eigenen Kontexten passieren könnte. Kein Gedanke zum eigenen Umgang mit Sexismus, Übergriffigkeiten, Mackertum und dominantem Verhalten in den eigenen Reihen oder gar - Oups!! - möglichen Fehlern!

Das einzige, was rauskommt: IL-Bashing.

Frage: Rafft ihr euch eigentlich noch? Wer so weit geht, irgendwelche Anti-IL Sticker zu drucken, endlos polarisierende und wenig konstruktive Statements zu produzieren, Ausschlüsse von Einzelpersonen der IL bishin zur Auflösung der gesamten IL zu fordern, der will sich doch gar nicht mit Sexismus und patriarchalen Strukturen auseinandersetzen. Dann hättet ihr nämlich einen anderen Weg gewählt.

Nochmal: Eure "Betroffenheit" und euer Engagement lässt uns wundern:

Was denkt ihr euch, dass ihr euch da so reinhängt und urplötzlich zu den wahren "Feministen" mutiert?

Findet ihr die IL einfach nur Scheiße und nutzt die Gelegenheit, sie öffentlich fertig zu machen?

Ist die Unterstützung und das Engagement nur bei dem Cis-Typen-Freund mit Kleinfamilie möglich oder bringt ihr die gleiche Energie auch für FLINTA* Personen auf, die betroffen sind von Sexismus, Mackertum o.a.?

Diese Solidarität mit Cis-Typen, egal wie scheiße sie sich verhalten (also kein Fokus auf Support von betroffenen FLINTA*-Personen, oder konstruktive Aufarbeitung vom Outing usw.), ist auch bei den "FLINTA* gegen die IL", die mit demselben überheblichen, antifeministischen K3-Wording daherkommen, zu finden. Merke: Nur weil mensch sich als Frau, Lesbe, Inter, Nicht-binär, Trans oder Agender identifiziert, heißt das nicht, gleich geborene*r Feminist*in zu sein (gutes Beispiel: Alice Schwarzer)

Und schließlich zum Thema Abwehrmechanismen: Wird an K3 Kritik geäußert, um patriarchale Strukturen aufzudecken, namentlich, dass C. sich sexistisch, mackrig, übergriffig verhält - passiert was? Nichts! Es wird abgewunken und Widerspruch ignoriert. Schon irgendwie schwach als vermeintlich radikal linke Gruppe. Vor allem macht sich K3 bei gleichzeitiger Beanspruchung der Deutungshoheit und Weisheit in dieser Sache auch nicht nur unglaubwürdig, sondern auch lächerlich… à la kleiner Junge wird wütend, weil er nicht kriegt, was er will… For real?

Abwehrmechanismen zeigen vor allem die eigene Verstrickung in die jeweiligen, in diesem Fall sexistische, Strukturen auf. Derartige Abwehrhaltung und -mechanismen als Reaktion auf Einwände und Kritik werden im Kontext von Rassismus übrigens white fragility genannt.

„Cis-Male fragility„ - ein Begriff, den ihr durch eure Reaktionen und durch euer Verhalten ganz neu prägt! Congrats!

Kritik an IL: JAAHAAA. Auch wir haben Kritik, Fragen und sehen viele Fehler, die durch das (Nicht-)Verhalten der IL passiert sind. Wir nehmen dies zum Anlass, solidarische Kritik zu üben - und nicht, um sämtliche Verteiler, Blogs und Diskussionskanäle mit autoritärem Antifeminismus zuzuspamen und alle Personen dazu aufzurufen, sich zu euren Statements zu äußern (wofür - suprise - insbesondere gewaltbetroffene Personen wenig bis keine Ressourcen haben).

Denn vor allem geht es - anders als ihr wohl denkt - nicht etwa um Machtmissbrauch in der radikalen Linken, sondern um die Frage nach einem politisch transformativen Umgang mit hegemonialer Männlichkeit, Täterschaft und sexuellen Übergriffen. Und damit - natürlich - auch um Machtmissbrauch, nur eben anders, als ihr das auslegt.

Es gibt bisher in Deutschland wenig bis gar keine Beispiele für einen mustergültigen Umgang mit solchen Fällen, auch, weil es Menschen wie euch gibt, die diese Prozesse eher verhindern als fördern, eben weil wir im Patriarchat leben und es nach wie vor eine extrem grosse Toleranz gegenüber Täterverhalten und Tätern, sowie ein hohes Maß an Zweifeln gegenüber betroffenen Personen, gibt.

Die IL hat mit ihrem Outing einen Fehler gemacht - und wir sind in diesem Prozess solidarisch, wir suchen gemeinsam nach einem Umgang und unterstützen eine Aufarbeitung. Wir sind absolut gegen euren Straffetischismus und das Anwenden von staatlichen Logiken, dagegen, die Zerstörung dieser Gruppe auszurufen und in diesem Sinne autoritär zu handeln.

Dieses Schreiben hätte es schon viel früher geben müssen. Das haben wir verpasst, vermutlich auch wegen der doch sehr überwältigenden und kaum nachzuvollziehbaren Scheiße, über die K3 die Deutungshoheit hält. Als Einzelpersonen und Gruppen müssen wir uns aber damit auseinandersetzen, wie wir in Zukunft damit umgehen wollen, wenn eine Gruppe wie K3 sich mit absolutem patriarchalen und misogynen Bullshit Diskursmacht verschafft.

Einige (FLINTA*) Einzelpersonen aus Köln