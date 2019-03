[HRO] Flyeraktion gegen AfD Demo am 25.03.2019

Am 25. März wollen die Braun-Blauen also in Reutershagen gegen den Bau einer Moschee protestieren. Die Pläne für diesen Neubau wurden bereits vor einigen Tagen aus Gründen der fehlenden Finanzierung auf Eis gelegt. Noch dazu überlegt die Stadt Rostock das Grundstück nicht zu verkaufen, sondern als Pacht anzubieten.

Hinter dem Argument, dass man sich mehr Bürgerbeteiligung bei diesem Bauprojekt wünscht, wird aber weiter gehetzt, Hass geschürt und Angst verbreitet. Aber es werden sich auch dieses mal wieder viele Rostocker_Innen dem lautstark und entschlossen entgegen stellen. Denn die Straßen, auf denen die AfD marschieren will, haben keine gewöhnlichen Namen.

Sie heißen Walter Stoecker, Etkar André, Bonhoeffer und Goerdeler. Vier Menschen deren Lebenswege und politische Einstellungen unterschiedlicher kaum sein könnten, vereinte der Widerstand gegen ein faschistisches Regime. Sie ließen alle ihr Leben in diesem Kampf, starben im KZ, wurden zum Tode verurteilt.

In einem kurzen Flyer wurden die Biografien dieser vier Personen kurz vorgestellt um deutlich zu machen, wie wichtig auch heute der Widerstand gegen rassistische Politik ist. Diese Flyer wurden von engagierten Antifaschist_Innen entlang der Route verteilt um zum Protest aufzurufen – auf unterschiedlichen Wegen, aber konsequent.

Reutershagen – aktiv, egal wann, egal wie. Also ran an den Rollator und raus auf die Straße. Gemeinsam am 25. März – solidarisch und entschlossen.