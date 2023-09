Kneipe wird zum Faschotreffpunkt

<p>Falkensee bleibt ein Hotspot der rechten Szene. Neben den montäglichen Aktionen der Querdenkerszene mobilisiert jetzt auch die AfD wieder. In der Elsterklause findet seit einigen Jahren immer am 3. Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr ein Bürgertreff statt. Es gab schon verschiedene Sonderevents der AFD und auch Krähe, ein bekannter Sänger der Verschwörungs- und Reichsbürgerszene ist dort aufgetreten. Das Bündnis gegen Rechts in Falkensee ist leider personell nicht stark besetzt. Die lokalen Parteien halten sich eher bedeckt. Die FDP, wen wunderts, verweigert sogar einer Unterstützung, obwohl Sie zu Sie zu den Gründungsmitgliedern gehört. Derzeit befindet sich eine antifaschistische Bewegung in Falkensee in Gründung. Wir brauchen hier echt Unterstützung. An dieser Stelle vielen Dank and die Antifa Südwest für dei Demo am 21.08.23. Viel Leute sind dafür sehr dankbar. Wer spontan mal an der Elsterklause vorbeikommt kann ja mal ein paar Sticker da lassen ;-) Wir halten euch auf dem laufenden und würden uns freuen wenn Ihr Ideen mit einbringt. Wenn Die Orga steht und wir Kontaktdaten veröffentlichen können melde ich mich. Alerta Antfaschista FKS:161</p><p>es gibt kein ruhiges Hinterland</p>