[MA] Bilder der rechten Störer bei der Ewwe longt's Eröffnung

Nachdem die rechten Jugendlichen am Betreten des Laden durch aufmerksame Gäste gehindert wurden, sprühten Sie draußen mit Pfefferspray um sich und zündeten ein Bengalo, bevor Sie flüchteten.

Der Vorfall war relativ präsent in den Medien. Die Gruppierungen ist vorrangig dem JA-Spektrum um Leon Stockmann, aber auch teilweise der IB Rhein-Neckar zuzuordnen.

Merkt euch ihre Gesichter, wer versucht linke Läden und Veranstaltungen anzugreifen hat in Mannheim nichts zu suchen, das niedrige Alter der Störer*innen ist für solches Verhalten keine Entschuldigung. Es handelt sich hier um übermütige junge Faschisten, die möglichst früh die Konsequenzen ihrer rechten Aktivitäten zu spüren bekommen sollten. Auch wenn der Versuch dem linken Zentrum zu schaden gehörig nach hinten los gegangen ist, müssen Sie verstehen, dass solche Aktionen in Mannheim nicht geduldet werden.