Unangemeldete Blitzkundgebungen in Fellbach anlässlich der KKK-Hausdurchsuchungen

Im Vorfeld unserer Aktion wurden mehrere hundert Haushalte in Fellbach mithilfe von Flugblättern über die rechten Strukturen in ihrer Stadt informiert. Am heutigen Samstag versammelten sich einige AktivistInnen des OAT für drei unangemeldete Blitzkundgebungen in Fellbach und dem Teilort Schmiden. Mithilfe eines Standbild-Theaters wurde plastisch dargestellt, wie Staat und Nazis Hand in Hand agieren. Außerdem wurde ein thematisch passendes Transparent aufgespannt, Megafon-Durchsagen gemacht und unsere Flyer an PassantInnen verteilt. Die Resonanz war hierbei durchweg positiv, einige hatten die Flyer schon in ihren Briefkästen und zeigten großes Interesse an unserer Arbeit. Nur ein sichtlich alkoholisierter Rechter hielt es für nötig, am Rand zu pöbeln. Dabei bedrohte er einige AktivistInnen („Ich bring dich um!“, „Ich zeig dich an!“) Nach einer Konfrontation mit einigen Antifas ergriff der Wirrkopf schnell die Flucht. Wir ließen uns durch diese lächerliche Gestalt aber nicht von unserer Aktion abhalten und führten weiter Gespräche mit FellbacherInnen. Nach unseren Blitzkundgebungen wurden die Inhalte unserer Aktion durch angebrachte Wandzeitungen im Stadtbild präsent gemacht.

Unsere heutige Aktion war ein voller Erfolg. Wieder einmal wurde bewiesen, dass wir keine Polizei benötigen, sei es um über faschistische Umtriebe aufzuklären oder um Kundgebungen durchzuführen. Gerade bei diesem Thema ist es wichtig, selbstbestimmt zu agieren. Auch weiterhin werden wir ein Auge auf rechte Terrorstrukturen in unserem Kreis haben und zusammen mit den Menschen vor Ort den Druck auf sie erhöhen. Wenn auch du Ideen für den Widerstand gegen faschistische Strukturen hast, dann komm zum Offenen Antifaschistischen Treffen Rems-Murr. Wir treffen uns am 2. Dienstag des Monats um 19 Uhr in der Fronackerstraße 60 in Waiblingen.

Staat und Nazis Hand in Hand – Organisiert den Widerstand!

Für mehr Infos schaut auf unsere neue Website: oatrm.org