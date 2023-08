11.09.: Unter Nazis. Jung, ostdeutsch, gegen rechts

Mo. 11. September 2023

19:00 Uhr

Heinrich-Böll-Bibliothek

Greifswalder Str. 87, 10409 Berlin

19:00 Uhr:

Input zu rechter Gewalt und rechten Treffpunkten in Prenzlauer Berg/Pankow

mit „Schaut nicht weg!“ & Fach-und Netzwerkstelle [moskito] 19:30 Uhr:Buchlesung mit anschließender Diskussion In vielen Teilen Ostdeutschlands ist der Alltag von Menschen, die sichfür humanistische Werte einsetzten oder (mehrfach) marginalisiert sind, oft von Bedrohungen und Gewalt geprägt. Über die rechte Vorherrschaft, wie sie in etlichen ostdeutschen Regionen vorzufinden ist, haben der Zwickauer Aktivist Jakob Springfeld und der Journalist Issio Ehrich gemeinsam ein Buch geschrieben. „Unter Nazis“ ist Jakobs Geschichte, die Geschichte einer Zerreißprobe. Es geht um die harte Realität, auf die junge Menschen in Städten wie Zwickau stoßen, wenn sie sich beispielsweise wie Jakob für Klimagerechtigkeit oder gegen Rechts engagieren. Es geht aber auch darum, trotz aller Schwierigkeiten Wege zu finden sich zu engagieren.Die Stimme der Zivilgesellschaft muss lauter werdenund sie darf nicht nur nach Angriffen durch Neonazis gehört werden. Das Buch des 21-Jährigen wird von genau dieser Überzeugung getragen.Über den Schockmoment und das kurze Zeitfenster des Medieninteresses hinaus,soll für das Wirken der Menschendie im Osten zivilgesellschaftlich aktiv sind, Öffentlichkeit geschaffen werden. Am 11. September wird Springfeld in der Heinrich-Böll-Bibliothek aus seinem Buch lesen. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall. Schließlich existiert hier in Prenzlauer Berg-Ost eine rechte Szene, von der immer wieder rechte Übergriffe ausgehen.Wir freuen uns daher auch über einen Austausch mit Jakob Springfeldüber die jeweiligen lokalen Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Zwickau und Ostberlin. veranstaltet vonder Initiative „Schaut nicht weg!“ und Fach-und Netzwerkstelle [moskito]. In Kooperation mit der Heinrich-Böll-Bibliothek Zum Buchhttps://www.luebbe.de/quadriga/buecher/gesellschaft/unter-nazis-jung-ostdeutsch-gegen-rechts/id_9132790 Pressespiegel: Spiegel Gastbeitrag:https://www.spiegel.de/politik/deutschland/zwickau-bekommt-man-im-rest-von-deutschland-mit-was-sich-bei-uns-zusammenbraut-gastbeitrag-a-47de2bea-82f9-4171-a678-da4d54c78d63 ZDF-Beitrag:https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/sachsen-chemnitz-rechtsextremismus-jakob-springfeld-100.html Taz: https://taz.de/Aktivist-ueber-Antifaschismus/!5930910/ Herzkampf: https://herzkampf.de/portfolio/jakob-springfe