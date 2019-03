(K)ein Stern für Eisenach! Online-Antifaaktion zu #Eisenach1603 ★☆☆☆☆ Für jeden Angriff eine schlechte Bewertung: Lassen wir eine Nazi-ignorierende Stadtgesellschaft spüren, was wir von ihr halten. Wir werden am Samstag:

Eisenacher Tourismus-Attraktionen auf Google/Facebook/Tripadvisor ... schlecht bewerten und in Kommentaren auf den Rassismus und Naziaktivitäten im Ort hinweisen

Fotos von den allgegenwärtigen Nazigraffiti in der Stadt in dieselben Netzwerke posten (ein paar aus twitter & facebook gesammelte findete ihr hier, da gibt es aber noch mehr)

Von der Stadt und den Betreibern der Attraktion einfordern, sich gegen die bisher ungestörten Naziumtriebe zu positionieren

In Eisenach wird der Weltuntergang erwartet, nachdem die „Bild“ und weitere lokale Newsportale sich darin überboten, Ängste zu schüren. Eine kritische Auseinandersetzung mit der völkischen Wohlfühlzone wird damit überlagert und ist offenbar nicht gewollt. Im Aufruf der Demonstration "Die Wartburgstadt ins Wanken bringen!" werden die Zustände vor Ort geschildert, eine Chronik listet eine erschreckende Zahl an Angriffen, Aufmärschen und Propagandaaktionen im Ort auf. Anstelle sich mit diesen Zuständen auseinanderzusetzen, wird die Schuld, wie so oft, bei den Kritiker*innen gesucht. Und erst jetzt, wo eine antifaschistische Demonstration durch die Stadt ziehen wird, halten besorgte Linkspartei-Politikerinnen, „Keine Gewalt“-Schilder hoch. In der Zwischenzeit nutzt die lokale CDU die aufgeheizte Stimmung um bei den Rechten fischen zu gehen und Otto Normaleisenacher verschließt sicherheitshalber die Geschäftstüren, wie sonst die Fensterläden, wenn mal wieder Menschen durch die Gassen der Stadt gejagt werden. Wo also anfangen bei so einer Stimmung? Wir finden: Beim Geldsäckel, dem Tourismus. Also, mitmachen:

Legt euch neue Google, Facebook, Tripadvisor-Accounts an und postet/bewertet mit (Gerne auch auf englisch, Tourismus!)

Motiviert eure Freund*innen, verbreitet diesen Aufruf in den sozialen Medien (Gute Bilder im Anhang)

Postet weitere passende Ziele für die Abwertungen hier in den Kommentaren. Lasst uns dezidierte Nazilocations und touristische Highlights befeuern

Antifa in die Offensive" heißt es im Aufruf zur Demo, macht mit!



NPD Stützpunkt "FLIEDER VOLKSHAUS" Auf Google bewerten

ZIELE

Aus dem Aufruf:Das Flieder Volkshaus



Ein zentraler Ort der Begegnung organisierter Neonazis verschiedener Strömungen und Eisenacher Einwohner*innen ist das Flieder Volkshaus. Die Immobilie im Eisenacher Stadtkern wurde im Jahre 2014 von der NPD erworben und dient seither als Austragungsort für Parteiveranstaltungen, rechte Vorträge, Konzertabende und als Treffpunkt für internationale Neonazi-Strukturen wie Combat 18. So spielten hier bereits die Neonazibands Die Lunikoff Verschwörung, Oidoxie und Kategorie C, während zu anderer Zeit die vorbestrafte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck vortragen konnte.Das Haus fungiert nebenbei auch als Landesgeschäftsstelle der NPD, wo unter anderem der ehemalige NPD-Landeschef und gebürtige Eisenacher Patrick David Wieschke verkehrt. Er ist seit den 1990er Jahren aktiver Neonazi und war Mitglied des Thüringer Heimatschutzes, der Gruppe, aus welcher der NSU hervorging. Im Jahre 2000 organisierte Wieschke einen Sprengstoffanschlag auf einen türkischen Imbiss in Eisenach. Zudem wird davon ausgegangen, dass er Kontakt zum NSU-Kerntrio hielt.Das Flieder Volkshaus wird außerdem regelmäßig für private Veranstaltungen an die Einwohner*innen der Stadt vermietet, die dort z.B. Familienfeiern abhalten. Es gibt wenig Berührungsängste mit dem rechtsradikalen Veranstaltungszentrum und kaum Hemmungen, die Räume mit gewalttätigen Neonazis zu teilen. So werden über Hochzeiten und Kindergeburtstage die rechten Strukturen mitfinanziert.

TOURISMUS

Google, Überblick touristische Attraktionen Eisenach zum bewerten





Bei Tripadvisor werden politische Kommentare zwar schnell gelöscht, es können aber Beispielbilder aus Eisenach hochgeladen werden.

Attraktionen & direkt die Wartburg



Erscheinen dann bspw. hier in einer Übersicht zum Ort



WIKIPEDIA:

Der Artikel ist sicher nicht komplett ohne eine Auflistung rechter Attacken

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenach



WEITERE IDEEN? AB IN DIE KOMMENTARE!